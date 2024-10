Kraay junior geeft Oranjespeler opmerkelijk hoog cijfer na Duitsland – Nederland

Hans Kraay junior vond een van de weinige lichtpuntjes uit het duel tussen Duitsland en Nederland in de Nations League (1-0). De middenvelder van Brighton & Hove Albion kwam na rust in de ploeg en krijgt een relatief hoog rapportcijfer van de analist van ESPN.

Wieffer moest zorgen voor controle op het middenveld en werd na de pauze in het veld gebracht voor Quinten Timber. Oranje leek wat beter in het spel te komen na de invalbeurt van Wieffer, zo stelt ook Kraay junior: “In een slechte ploeg, en dat was het Nederlands elftal, was iedereen slecht volgens heel veel trainers, maar Wieffer viel gewoon goed in”, zegt de oud-voetballer in de nabeschouwing van ESPN.

“Tussen alle vieren en vijfjes die we kunnen geven, kunnen we hem gewoon een zeven geven. Ik vind het eigenlijk héél erg mooi om te zien dat hij in de drukte wél tijd vindt. Je kan hem aanspelen, wat Timber normaal gesproken ook kan en Gravenberch ook. Het lijkt wel of Wieffer áltijd tijd en ruimte heeft”, gaat Kraay junior verder met zijn lofzang.

Wieffer maakte deze zomer de overstap van Feyenoord naar Brighton. “Als Feyenoord nou zit te kijken, denken ze: kolere, als we hém samen met Hwang hadden gehad, met Stengs ervoor, hadden we best wel een lekker middenveld gehad”, sluit de analist af.

