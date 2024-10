Kraay junior schrikt zich kapot van Oranjespeler: ‘Hij was zó ongelooflijk nerveus’

Hans Kraay junior is maandagavond ontzettend geschrokken van . De linkspoot moest tegen Duitsland aantreden als centrumverdediger, maar zakte compleet door het ijs, zo is de ESPN-analist van mening in de nabeschouwing.

Door de rode kaart van Virgil van Dijk tegen Hongarije (1-1), schoof Van de Ven door naar het hart van de defensie. Jorrel Hato nam daardoor plaats als linksback, de positie die Van de Ven bekleedde tegen de Hongaren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nederlandse voetbalfans verlangen terug naar voormalig international: 'Je kunt net zo goed Stevie Wonder daar zetten'

“Waar ik héél erg van geschrokken ben, en bij Tottenham Hotspur zullen ze dat ook zijn… Wij horen alleen maar dat Van de Ven fántastisch is bij Tottenham als centrale verdediger en wij horen dat hij fantastisch is als linksback, maar ik heb zo’n ongelooflijk nerveuze Micky van de Ven gezien”, begint Kraay junior.

“Wat is dit allemaal?”, vraagt presentator Jan Joost van Gangelen zich hardop af. “Als ze nul druk op hem zetten is hij goed. Nu was hij zó onzeker aan de bal”, reageert Kraay junior op zijn beurt. “Is hij nou een passer? Moet hij dat doen of moet hij juist hoge ballen spelen? Dit was toch ongelooflijk…”, aldus Van Gangelen. “Iedereen bracht elkaar in de problemen, of het nou Van de Ven, Timber of Gravenberch of Reijnders. Het was werkelijk ongelooflijk”, sluit Kraay junior genadeloos af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Duitsers koken van woede: Oranje ontsnapt in minuut 30 aan rode kaart

Veel fans van Duitsland vinden dat Nederland een rode kaart had verdiend in de eerste helft.