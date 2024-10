Krankzinnige beelden van Lazio - OGC Nice: voetbal is onmogelijk

Van een normale wedstrijd was donderdagavond geen sprake bij het duel tussen Lazio en OGC Nice (4-1) in de Europa League. De striemende regen zorgde ervoor dat het voetbal in delen van de wedstrijd haast onmogelijk was.

Op sociale media gaan beelden rond van de eerste helft in Stadio Olimpico. Nice probeert aan te vallen en Lazio wil counteren, maar door de vele regenplassen rolt de bal nauwelijks over het gras.

De wedstrijd werd evenwel afgemaakt. Lazio won met 4-1 dankzij doelpiunten van Pedro, Taty Castellanos (twee keer) en Mattia Zaccagni, terwijl Jeremie Boga scoorde namens Nice. Lazio, dat na twee duels bovenaan staat in de competitiefase van de Europa League, gaat in de eerstvolgende Europa League-wedstrijd (24 oktober) op bezoek bij FC Twente.