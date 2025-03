Danny Makkelie begaat al in de twaalfde (!) seconde van Lazio - Viktoria Plzen een grote fout

Danny Makkelie werd al na twaalf seconden in het Europa League-duel tussen Lazio en Viktoria Plzen flink op de proef gesteld. De Nederlandse scheidsrechter moest al snel in de wedstrijd fluiten voor een forse overtreding, maar deelde onverwachts geen rode, maar een gele kaart uit.

Al vrij snel in de eerste minuut maakte Viktoria Plzen-verdediger Sampson Dweh een spijkerharde overtreding op Mattia Zaccagni van Lazio. De commentator van Ziggo Sport begon de wedstrijd met verbazing: “Oh, is dit wel geel? Goeiendag zeg! Gaat hier niet meteen rood voor komen?”, vroeg de commentator zich af.

Makkelie deelde weliswaar resoluut geel uit, maar rood leek eerder op zijn plaats. Videoscheidsrechter Rob Dieperink en zijn assistent Erwin Blank grepen niet in, waardoor de Tsjechische ploeg bij een 2-1 achterstand over twee wedstrijden, gespaard bleef.

De commentator snapte niets van het ontbreken van een VAR-ingreep: "Het kan toch niet anders dan dat Dieperink een seintje gaat geven aan Makkelie?" Het kan wel de eerste minuut zijn, maar kom op hé!" Wanneer definitief bekend werd dat Dieperink niet ingreep reageerde de commentator: "Laat hij het bij geel? Nou nou nou nou nou..."

Danny Makkelie ligt al langer onder vuur

Het fluiten van Makkelie ligt al wekenlang onder een vergrootglas. De arbiter werd een kleine zeven weken geleden in het buitenland overladen met kritiek na een ontzettend zwak optreden in de Champions League bij Benfica – Barcleona (4-5). In het weekend daarop volgde een discutabel optreden in de Eredivisie tijdens FC Groningen - sc Heerenveen (1-0). Begin februari blunderde hij in De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-1), door luttele seconden vóór de winnende treffer van Ajax in blessuretijd geen hoekschop toe te kennen aan Feyenoord. Medio februari constateerde analist Kenneth Perez bij ESPN dat Serdar Gözübüyük Makkelie ‘voorbij is als beste scheidsrechter van Nederland’. Twee weken geleden haalde Makkelie zich in de tweede helft FC Twente - NEC de woede van de Nijmeegse formatie op de hals door geen strafschop toe te kennen en werd hij aangepakt door analist Leonne Stentler. Makkelie keurde tijdens PSV - sc Heerenveen nog op discutabele wijze een doelpunt van Guus Til af, na wat door de ESPN-commentator een 'aardig fair duel' werd genoemd.

