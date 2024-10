'Slot mengt zich met Liverpool in strijd om 'juweeltje' dat doorbrak nadat Feyenoord concurrent wegkocht'

Het Liverpool van Arne Slot mengt zich in de strijd om het Servische toptalent Andrija Maksimovic, zo meldt BILD-verslaggever Christian Falk tegenover CaughtOffside. De zeventienjarige middenvelder wordt eveneens begeerd door Borussia Dortmund en zou ook op de radar van Manchester City én Juventus zijn verschenen.

De ster van Maksimovic, die in juni zijn zeventiende verjaardag vierde, is snel rijzende in het Servische voetbal. De jongeling, die vorig jaar al twee bekerwedstrijden voor de hoofdmacht speelde, vierde op 14 september zijn competitiedebuut voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Daarmee lijkt Maksimovic te profiteren van het vertrek van In-beom Hwang naar Feyenoord.

Inmiddels staat hij op zeven wedstrijden in het eerste van Rode Ster, waaronder het Champions Leagueduel tegen Internazionale (4-0 verlies). Afgelopen interlandperiode volgde een nieuw hoogtepunt, toen Maksimovic als jongste speler ooit mocht debuteren in de nationale ploeg van Servië, in het met 2-0 gewonnen Nations Leagueduel met Zwitserland.

Falk zegt dat Dortmund in Maksimovic 'één van de aankomende juweeltjes in het voetbal' ziet, vergelijkbaar met Jamie Gittens. "Maar er liggen op dit moment geen concrete plannen om hem te kopen", weet de journalist. Dat geldt mogelijk wél voor het Liverpool van Slot: "Liverpool en andere clubs zijn mogelijk dichterbij (zijn komst, red.)" zegt Falk. Volgens Sky Deutschland-journalist Patrik verlangt Rode Ster 'minstens vijftien miljoen euro' voor Maksimovic. Het contract van de zelfopgeleide speler loopt nog door tot medio 2027, dus de regerend landskampioen van Servië heeft een uitstekende onderhandelingspositie.

🚨 Exkl. #BVB hat Andrija Maksimovic (17/🇷🇸) von Roter Stern Belgrad im Visier. Jüngster je eingesetzter serbischer Nationalspieler seit diesem Wochenende. Vertrag bei @crvenazvezdafk noch bis 2027. Preisschild: mind. €15m. Noch kein konkreter Vorstoß, nur abtasten …… pic.twitter.com/XF9EcXmmeP — Patrick Berger (@berger_pj) October 14, 2024

