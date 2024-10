Van Bommel wijst mogelijkheid trainer te worden bij recordkampioen resoluut af

Mark van Bommel was in beeld om Brian Riemer op te volgen bij het Belgische Anderlecht. De club uit Brussel zette de Deen halverwege september op straat wegens tegenvallende resultaten. Van Bommel heeft echter geen behoefte aan een avontuur in de Belgische hoofdstad, zo weet Het Laatste Nieuws.

Halverwege september zette Anderlecht Riemer, sinds december 2022 actief bij de Brusselse club, op straat. In zeven wedstrijden werd slechts drie keer gewonnen, terwijl het vertoonde voetbal ook weinig hoop bood voor de toekomst. Voor de Belgische recordkampioen reden genoeg om in te grijpen, waarna David Hubert werd aangesteld als interim-coach.

Artikel gaat verder onder video

Sinds het ontslag van Riemer heeft Anderlecht volgens HLN al met meerdere trainers gesproken, waaronder Van Bommel. Toch heeft de trainer, die afgelopen zomer vertrok bij Royal Antwerp, besloten voorlopig clubloos te blijven. Hij zou namelijk ‘niet op dezelfde golflengte’ zitten als Anderlecht. Daardoor is het nooit tot onderhandelingen gekomen.

Van Bommel succesvol in België

In twee seizoenen bij Antwerp heeft Van Bommel met name in zijn eerste jaar veel indruk gemaakt. De Nederlander wist in 2022/23 het vijfde landskampioenschap in de clubgeschiedenis te pakken, voor het eerst sinds 1956/57. Daarnaast wist hij ook de Belgische beker te winnen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Enorm enthousiasme over ‘potentiële probleemoplosser’ bij PSV

In België kijkt men vol belangstelling naar de verrichtingen van PSV.