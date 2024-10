Van Praag haalt uit naar Kieft: ‘Dat vind ik nogal dom’

Michael van Praag is het niet eens met Wim Kieft dat geen goede aanwinst is voor Ajax. De voorzitter van de raad van commissarissen is van mening dat de spits juist erg goed bij de Amsterdammers past en is het niet eens met alle negativiteit rondom de transfer.

Ajax wist zich afgelopen zomer te versterken met Weghorst. De 32-jarige spits kwam voor enkele miljoenen over van het Engelse Burnley, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. In Amsterdam is de Oranje-international uitstekend begonnen. In zes duels namens Ajax in alle competities wist de aanvaller al vier keer te scoren, terwijl hij ook een assist gaf.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Davy Klaassen openbaart cruciaal detail van transfer naar Ajax

Toch bestond er rondom de komst van Weghorst een hoop scepsis. Van Praag is zaterdag te gast bij NH Sportcafé en blikt terug op de column die Kieft over de spits schreef. De oud-voetballer gaf daarin aan twijfels te hebben over de transfer van Weghorst. “Vier weken geleden zei hij dat het niet uit te leggen was, Ajax en Weghorst”, begint Van Praag. “Dat vind ik nogal dom, want Weghorst doet het erg goed. Maar dat is zijn mening, dat mag.”

LEES OOK: Ajax-speler emotioneel: ‘Ik had wat geklap verwacht, maar dit was ontroerend’

De bestuurder is nog altijd zeer tevreden met de keuze van Ajax Weghorst aan te trekken. “Het is gewoon een heel goede zet”, stelt hij. “Ik hoor iedereen zeggen: wat moet Ajax nou met drie spitsen? Inmiddels is al wel bewezen hoe handig dat is.” Trainer Francesco Farioli kon bijvoorbeeld afgelopen donderdag Brian Brobbey rust gunnen door alleen Weghorst en Chuba Akpom speeltijd te geven tegen Qarabag. “Ik vind het prima wat iedereen zegt over Weghorst. Sommige dingen begrijp ik, andere dingen niet. Maar één ding: als wij dankzij de goals van Weghorst de Champions League halen, zijn wij bij Ajax zeer tevreden”, besluit Van Praag.

Ben jij het eens met Van Praag dat Weghorst een goede versterking is voor Ajax? Laden... 70.9% Ja 20.4% Nee 8.7% Twijfel 196 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opvallende afwezige bij Qarabag - Ajax: 'Waar is hij?!'

Televisiekijkers praten massaal over een verrassende afwezige bij Qarabag - Ajax.