Huidige basisspeler van Oranje onthult: ‘Heb een gesprek gehad met Arne Slot, ze wilden me overnemen’

stond in seizoen 2020/21 in de belangstelling van AZ, zo onthult de verdediger van Tottenham Hotspur tegenover De Telegraaf. Als speler van FC Volendam voerde de linkspoot destijds gesprekken met Arne Slot, die dat jaar werkzaam was bij de Alkmaarders.

Van de Ven neemt het aankomende donderdag op tegen AZ in de Europa League. De verdediger, die afgelopen twee interlandwedstrijden in de basis stond bij het Nederlands elftal, hecht weinig waarde aan de ontmoeting met de Eredivisie-subtopper. “Mijn vader woont in Alkmaar, maar verder heb ik persoonlijk niet iets speciaals met AZ. Ik heb echt heel lang geleden wel eens stage gelopen bij AZ, maar toen heb ik het niet gehaald”, begint hij.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Valentijn Driessen ziet slechts één Nederlander voldoende halen en dat is niet Mats Wieffer

Toen Van de Ven wat ouder was, kwamen de Alkmaarders terug met concrete interesse. “Na mijn debuutjaar in het eerste van Volendam was er wel echt serieuze interesse van AZ. Ik heb toen een gesprek gehad met Arne Slot, die toen bij AZ zat. Ze wilden me graag overnemen en ik stond daar wel voor open, maar ik merkte al snel dat Volendam me niet wilde laten gaan”, onthult de verdediger. “Toen heb ik dat vrij snel uit mijn hoofd gezet”, sluit hij af.

‘Wedstrijd tegen AZ zeker geen tussendoortje’

Volgende week donderdag neemt Van de Ven het dus met zijn Tottenham Hotspur op tegen AZ in eigen huis. “De wedstrijd tegen AZ wordt door ons zeker niet gezien als een tussendoortje. Het is gewoon een Europa League-wedstrijd die we moeten winnen om een volgende stap te zetten. Het is ons doel om te voorkomen dat we twee extra wedstrijden moeten gaan spelen in de Europa League, omdat we niet bij de eerste acht zitten”, aldus Van de Ven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ-sterkhouder hoopt op Oranje: 'Dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt’

In gesprek met Voetbal International geeft een sterkhouder van AZ aan weleens aan Oranje te denken.