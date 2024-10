Valentijn Driessen ziet slechts één Nederlander voldoende halen en dat is niet Mats Wieffer

Valentijn Driessen is maandagavond geschrokken van het optreden van het Nederlands elftal. De sportjournalist van De Telegraaf vindt dat de ploeg van Ronald Koeman massaal door het ijs is gezakt en zag in München maar een speler die zijn niveau haalde.

"Je verwacht gewoon veel meer", begint Driessen in een video van De Telegraaf. "Dit is terug naar af, terug naar de slechte periode van het EK. Duitsland deed alles beter, was veel sneller en veel fysieker, maar je verwacht dat bijvoorbeeld Ryan Gravenberch of Denzel Dumfries de rol op zich neemt om de groep te dragen", zegt Driessen, die het tweetal daarin zag falen. Een speler van het Nederlands elftal haalde wel zijn gebruikelijke niveau: "Stefan de Vrij is de enige uitzondering. Hij presteerde wel naar behoren", vindt Driessen.

De journalist gaat vervolgens verschillende spelers kritisch bij langs: "Micky van de Ven kreeg de kans op de plek van Virgil van Dijk, maar maakte het niet waar. Jorrel Hato weet niet wat hem is overkomen en werd ook overlopen. Quinten Timber is een strijder, maar daar heb ik niets van gezien. Tijjani Reijnders sjokt op een gegeven moment terug, terwijl de Duitsers vol gas geven...", verzucht Driessen.

Ook de voorhoede kan op geen complimenten rekenen. Xavi Simons had volgens Driessen naar de kant gemoeten, aangezien hij de opdrachten van Ronald Koeman - zo heeft de bondscoach na afloop zelf bevestigd - niet goed had uitgevoerd: "Dan moet je hem eruit halen en hem niet op een andere positie zetten! Koeman kreeg het gewoon niet voor elkaar."

