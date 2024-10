NAC staat voor miljoeneninvestering: 'Het is de sleutel tot succes'

NAC Breda hoopt nog voor het seizoen ten einde is eigenaar te worden van het Rat Verlegh Stadion. De Eredivisionist huurt het onderkomen momenteel van de gemeente Breda, maar ziet in de aankoop 'de sleutel naar succes', zo vertellen ingewijden aan Voetbal International.

Na vijf seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie te hebben gespeeld, wist NAC afgelopen zomer tot veler verrassing terug te keren in de Eredivisie. De Brabanders eindigden in de reguliere stand als achtste, nét genoeg om plaatsing voor de play-offs af te dwingen. Daarin werd achtereenvolgens afgrekend met Roda JC, FC Emmen en Excelsior, waardoor de promotie een feit was. Op het hoogste niveau staat de ploeg van de nieuwe trainer Carl Hoefkens op een verdienstelijke negende plaats.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat NAC plotseling leeft als nooit te voren. VI schrijft dat zowel supporters als sponsoren die een plek in het Rat Verlegh Stadion willen bemachtigen, op dit moment op een wachtlijst terechtkomen. De club zou het stadion dan ook dolgraag overnemen van de gemeente. Dat scheelt niet alleen in de huurkosten (die 'véél te hoog' zijn), maar ook de mogelijkheid bieden om het stadion opnieuw in te richten en eventueel zelfs uit te breiden.

Roompot-miljoenen in stadionfonds NAC

De gemeente Breda zou 'aanvankelijk' een vraagprijs van twaalf miljoen euro voor het Rat Verlegh Stadion in gedachten hebben. NAC probeert dat bedrag naar beneden te onderhandelen en heeft al een idee hoe dat bedrag gefinancierd moet worden. Er wordt namelijk 'achter de schermen' een zogeheten stadionfonds ingevuld, waarin onder meer de voorzitter van de raad van commissarissen, Henk van Koeveringe, een fors bedrag zou willen inbrengen. Van Koeveringe bouwde de camping van zijn schoonvader uit tot het Roompot-imperium, dat hij vanaf 2015 voor een enorm bedrag van de hand deed. Quote schatte het vermogen van Van Koeveringe vier jaar geleden op zo'n 175 miljoen euro. De Zeeuw zou het stadionfonds van NAC inmiddels begeleiden én beheren.

