Nagelsmann reageert op uitspraken teleurgestelde international: 'De deur is niet dicht, maar...'

Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, heeft op een persconferentie gereageerd op de uitlatingen die eerder deze week deed tegenover BILD. De 32-jarige keeper van Fulham onthulde een uitnodiging voor de interlands tegen Bosnië en Herzegovina (vrijdag) en Nederland (maandag) te hebben afgeslagen omdat hem geen speeltijd in het vooruitzicht werd gesteld.

Leno, die in het verleden voor clubs als Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart en Arsenal keepte, debuteerde in augustus 2016 in Die Mannschaft en speelde in september 2021 zijn negende en vooralsnog laatste interland. In maart van dit jaar zat hij voor het laatst bij de selectie, maar keepers als Manuel Neuer (Bayern München) en Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) staan hoger in de pikorde.

Keeper Duitsland tegen Nederland is al bekend

Ter Stegen kampt echter met een zware blessure, waardoor Leno voor deze interlandperiode weer een oproep kreeg. Nagelsmann maakte de sluitpost echter duidelijk dat hij niet aan spelen toe zou komen: vrijdagavond krijgt Alexander Nübel (Stuttgart) de kans zich te bewijzen. Het Nederlands elftal krijgt drie dagen later te maken met Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim). Leno bedankte daarop voor de eer en zegt dan liever in Londen te blijven; waarna Nagelsmann besloot Janis Blaswich (Red Bull Salzburg, ex-Heracles Almelo) een invitatie te sturen.

Nagelsmann: 'Hij was er niet zo blij mee'

Joshua Kimmich kon zich weinig voorstellen bij de afmelding van Leno, zo zei hij eerder deze week: "We willen alleen spelers die blij zijn om hier te zijn", sprak de middenvelder annex rechtsback van Bayern München. "Het moet speciaal voelen voor iedereen om erbij te zijn. Of je nou honderd interlands achter je naam hebt of drie en of je nou 34 jaar bent of negentien." Nagelsmann heeft inmiddels ook gereageerd: "Leno heeft eisen gesteld die ik niet kon vervullen", zegt de bondscoach. "Ik heb hem een interessant perspectief voorgeschilderd, maar hij was er niet zo blij mee. Iedereen moet dat voor zichzelf beslissen." De Duitse pers wilde vervolgens van Nagelsmann weten of Leno zijn kansen op een toekomstige uitnodiging met zijn uitspraken heeft vergooid. "De deur is niet dicht, maar dit heeft hem ook niet heel wijd opengezet", reageert de bondscoach.

