Nederlandse club wordt uitgeroepen tot 'saaiste club ter wereld'

FC Eindhoven is de ‘saaiste club ter wereld’, zo luidt de conclusie van het populaire YouTube-kanaal HITC Sevens. De ‘uitverkiezing’ heeft Eindhoven met name te danken aan de onafgebroken reeks van 47 seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie. De video is al ruim 100.000 keer bekeken door met name buitenlandse voetbalfans.

Het Engelstalige account HITC Sevens, dat 619.000 abonnees heeft, ging op zoek naar clubs uit lagere divisies die over een lange periode er niet in slaagden om te promoveren of te degraderen. Eindhoven degradeerde in 1977 uit de Eredivisie en speelt sindsdien onafgebroken op het tweede niveau. De afgelopen 47 jaar worden in de video beschreven als een ‘oneindige stroom van niets’. Dat komt deels doordat clubs niet degraderen uit de Keuken Kampioen Divisie, want Eindhoven werd bijvoorbeeld tweemaal negentiende.

Tien keer wist Eindhoven zich in die afgelopen 47 jaar te plaatsen voor de play-offs om promotie, maar nooit werd de finale bereikt. “Dat is best bijzonder, als je erover nadenkt”, zo klinkt het. Verder wordt in de video beschreven hoe Eindhoven in de jaren vijftig achterop raakte bij PSV, mede door de uitnodiging die PSV kreeg van L’Équipe om deel te nemen aan het allereerste Europacup I-seizoen (1955/56) en door de financiële invloed van Philips bij PSV.

'FC Eindhoven gaat niet promoveren'

Eindhoven werd in 1954 nog landskampioen van Nederland, maar over de afgelopen 47 jaar bezien bevatte de clubgeschiedenis ‘nauwelijks hoogte- en dieptepunten’. Daar zal dit seizoen geen verandering in komen, zo wordt voorspeld in de video. “Nee, natuurlijk niet. Ze blijven in de Eerste Divisie, zelfs als een kernramp, volkaanuitbarsting of klimaatramp zich voltrekt en zij die als enige club hebben overleefd.”