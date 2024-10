Opvolger Van Persie vertrekt plots bij Feyenoord: 'Toedracht is niet duidelijk'

Dennis te Braak stopt per direct als trainer van Feyenoord Onder 19, zo schrijft het account Feyenoord Youth Watcher op X. De reden voor de het vertrek is nog niet duidelijk.

Te Braak werd in juni aangesteld als opvolger van Robin van Persie, die hoofdtrainer werd bij het eerste elftal van sc Heerenveen. Hij werd doorgeschoven vanuit zijn functie als assistent-coach bij de beloftenploeg. Te Braak wordt bij Feyenoord geassisteerd door Ulrich van Gobbel en Ibrahim Afellay.

Van Persie was vorig seizoen de trainer van Feyenoord Onder 18, maar die leeftijdscategorie werd na een besluit van de KNVB opgeheven. Onder leiding van de oud-topvoetballer werd Feyenoord tweede. In het huidige seizoen staat de ploeg zesde; de laatste drie wedstrijden werden niet gewonnen en zaterdag was FC Twente/Heracles Almelo met 4-1 te sterk. Van de negen officiële wedstrijden won Feyenoord er dit seizoen maar twee.

Vertrek komt vlak voor Benfica-uit

Feyenoord Onder 19 neemt het woensdag in de Youth League op tegen de leeftijdsgenoten van Benfica, maar dan lijkt Te Braak er dus niet bij te zijn. De eerste twee wedstrijden in het jeugdtoernooi werden verloren. Bayer Leverkusen was met 1-2 te sterk; Girona met 2-0.

💣 Vanuit diverse kanten hoor ik dat coach Dennis te Braak per direct stopt bij Feyenoord O19. De precieze toedracht is nog onduidelijk.



Over 2 dagen speelt O19 het Youth League duel met Benfica. — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) October 21, 2024

