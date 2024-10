ESPN bevestigt interesse Real Madrid in Oranje-international: Spanjaarden hopen op wintertransfer

is in beeld bij Real Madrid, zo weet ESPN te bevestigen. Volgens bronnen rond de rechtervleugelverdediger zou De Koninklijke willen proberen Frimpong in de winter over te nemen. Maandag was dat al een gerucht, nu lijkt de overstap steeds realistischer te worden.

Frimpong doorliep de jeugdopleiding van Manchester City, voordat hij de overstap maakte naar het Celtic. De Schotse club bleek goud in handen te hebben: een investering van een klein half miljoen euro werd in twee seizoenen tijd omgezet in een transferomzet van elf miljoen euro. Bayer Leverkusen werd toen (2021) zijn volgende club. In zijn eerste seizoen in Duitsland speelde hij mondjesmaat, waarna hij in 2021/2022 vaste waarde werd. Vorig seizoen speelde de aanvallende verdediger een belangrijke rol in het successeizoen van Die Werkself, toen de club ongeslagen kampioen van Duitsland werd en de Europa League-finale haalde.

Nu zou Real Madrid zijn interesse hebben kenbaar gemaakt bij de entourage van Frimpong, weet ESPN. De meest recente Champions League-winnaar zag onlangs Dani Carvajal geblesseerd wegvallen en moet de rechtsback voor de rest van het seizoen missen door een zware kruisbandblessure. Carvajal is naast Lucas Vázquez de enige rechtsback in de selectie van de Madrilenen. Frimpong staat officieel te boek als rechtsachter, maar speelt vaak in een aanvallendere rol, als een soort rechtervleugerverdediger of zelfs simpelweg als rechtsbuiten.

Dit seizoen is Frimpong ook weer aardig aan het seizoen begonnen. De rechtsback kwam in 412 minuten in de Bundesliga tot een goal en een assist. De 23-jarige speler zit nu ook steevast bij de Oranje-selectie van Ronald Koeman, al komt hij daar niet veel aan spelen toe.