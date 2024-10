Rafael van der Vaart spot 'mafketel' bij Duitsland - Nederland

Rafael van der Vaart heeft in het verleden te maken gehad met Duitsland-verdediger . De spijkerharde stopper, die in de basiself begint tegen het Nederlands elftal, wordt door de analist van NOS zelfs uitgemaakt voor ‘mafketel’.

Van der Vaart stond in 2013 als speler van HSV tegenover Rüdiger, die door een domme rode kaart destijds van het veld werd gestuurd met een rode prent. Tijdens de voorbeschouwing van Duitsland – Nederland wordt het tafereel besproken. “Hij sloeg me toen in m’n ribben. Hij is een beetje een mafketel. Destijds was hij nog heel jong”, begint Van der Vaart.

“Maar volgens mij is hij niet heel veel veranderd, want bij duels in de Champions League zie je ‘m ook in verdedigend opzicht best aparte dingen doen om zijn spelers uit de duels te halen”, mengt Pierre van Hooijdonk zich.

Rüdiger staat maandagavond dus in het hart van de verdediging van Duitsland. De verwachting is dat de stopper van Real Madrid de taak krijgt om Brian Brobbey uit de wedstrijd te spelen. Vorige keer, toen Nederland het opnam tegen Duitsland, was die rol weggelegd voor Jonathan Tah.

