Opstelling Oranje: nieuwe aanvoerder en vervanger voor Van Dijk bekend

De opstelling van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland is bekend. Bondscoach Ronald Koeman voert twee wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Hongarije. Het duel tussen Duitsland en Nederland begint maandagavond om 20.45 uur in de Allianz Arena.

Voor het eerst sinds dertig interlands ontbreekt Van Dijk bij Oranje. De aanvoerder kreeg vrijdag tegen Hongarije (1-1) een rode kaart en is de daaropvolgende ochtend naar huis gegaan. Koeman kon ervoor kiezen om Matthijs de Ligt een basisplaats geven of Micky van de Ven door te schuiven van de linksbackpositie naar het centrum. Hij is uiteindelijk voor de tweede optie gegaan. De linksbackpositie wordt ingenomen door basisdebutant Jorrel Hato; het alternatief voor Koeman was Ian Maatsen.

Verder voert de oefenmeester voorin één wijziging door. Brian Brobbey krijgt de voorkeur krijgt boven Joshua Zirkzee, nadat Brobbey vorige maand al een sterke wedstrijd speelde tegen Duitsland. Afgezien van de entree van Van de Ven en Brobbey zijn er geen wijzigingen bij het Nederlands elftal.

Wie neemt aanvoerdersband over?

Bondscoach Ronald Koeman hanteert het beleid dat de speler met de meeste interlands op zijn naam de aanvoerdersband draagt. Nu Van Dijk is geschorst, komt de eer ten deel aan Stefan de Vrij, die 71 interlands speelde.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van de Ven, Hato; Gravenberch, Reijnders, Timber; Simons, Brobbey, Gakpo.

Opstelling van Duitsland

Duitsland moet het stellen zonder Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug en Kai Havertz, terwijl Toni Kroos, Thomas Müller, Manuel Neuer en Ilkay Gündogan na het EK hun afscheid aankondigden bij de nationale ploeg.

Veder is Deniz Undav op het laatste moment uitgevallen door spierklachten. Oliver Baumann en Jamie Leweling maken hun debuut en Angelo Stiller en Aleksandar Pavlovic hun basisdebuut bij die Mannschaft.

Opstelling Duitsland: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstädt; Pavlovic, Stiller - Gnabry, Wirtz, Leweling; Kleindienst

