ESPN weet welke voetbalgrootheid Brian Brobbey moet helpen: 'Kunnen we een petitie starten?'

Dennis Bergkamp kan helpen om een betere spits te worden, denken Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior. Dit seizoen heeft Brobbey moeite om het doel te vinden: in dertien officiële wedstrijden (elf voor Ajax, twee voor Oranje) maakte hij slechts één doelpunt.

Op het trainingsveld ging Brobbey dit weekend in gesprek met de nieuwe assistent-bondscoach Wim Jonk, bleek uit beelden van ESPN. “Ik denk dat hij met zoveel mogelijk mensen moet praten, want ergens lijkt het ook tussen de oren te zitten. Hij wil zó graag mooi scoren”, merkt Jan Joost van Gangelen op. “Je zou hem eigenlijk een Bergkamp gunnen, een paar weken.”

Daar sluit Kraay zich bij aan. “Dat zou ook wat zijn. Waarom neemt niemand Dennis Bergkamp? Hij is even in beeld geweest bij Arsenal, anderhalf jaar geleden. Rob Jansen wilde een club kopen in Engeland en Bergkamp daarbij betrekken, maar dat is ook nog niet gebeurd. Zullen we een petitie opstarten dat hij weer werkzaam moet worden in het voetbal?” Bergkamp was in 2019 voor het laatst actief in de voetballerij, toen hij kortstondig assistent-trainer was bij Almere City.

'Brobbey maakt zich druk'

Kraay merkt dat Brobbey gebukt aan onder zijn mindere doelpuntenproductie dit seizoen. “Ik heb zoveel interviews van hem gelezen en gezien. Een spits die niet scoort, heeft geen leven. Hij maakt zich er best een beetje druk om, dat geeft hij ook toe. Ik denk dat iemand als Wim Jonk, die fijne en zachte voetjes had, misschien zegt: ‘Je bent zo gretig, je wil ‘m zo graag maken, misschien moet je een keer op negentig kilometer per uur schieten in plaats van honderd. Dat er net iets meer gevoel in zit.’”

Hoeveel progressie er te boeken valt, is nog de vraag. “Van een afmaker die niet fijnbesnaard is, ga je nooit een fijnbesnaarde afmaker maken. Maar het kan wel dertig tot veertig procent beter. Misschien wordt het dat wel, als hij wat meer ingehouden schiet.”

