Brobbey eerlijk tegen Farioli: 'Als ik dit doe, zit ik binnen een halfuur op de bank'

Het social mediateam van Ajax deelde maandagavond exclusieve beelden van de persdag van de Amsterdamse selectie. De video bevat een aantal vermakelijke shots, waaronder een onderonsje tussen Francesco Farioli en .

De aanvalsleider van de Amsterdammers poseerde zonder scheenbeschermers, en dit viel Farioli direct op. “Je lijkt drie keer zo snel, eerlijk gezegd”, zegt de Italiaan. “Als ik dit doe, zit ik binnen dertig minuten op de bank”, reageert Brobbey.

Een aantal shots later trekt de spits van Ajax opnieuw aandacht. Te zien is dat Brobbey een armbandje draagt. “Dit is een armband voor geluk, anders scoor ik niet meer”, zegt de international van het Nederlands elftal. In de Eredivisie is Brobbey dit seizoen nog doelpuntloos na vijf wedstrijden, terwijl hij in de Europa League slechts één keer het net wist te vinden.

BTS at the 24/25 team photoshoot 📸 pic.twitter.com/iLm9evpcYU — AFC Ajax (@AFCAjax) October 14, 2024

