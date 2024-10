Shock door inkomsten van KNVB-scheidsrechters: ‘Voor dat geld wil ik wel uitgefloten worden’

Het afgelopen sportweekend stond in het teken van de Week van de Scheidsrechter. Ook in de Eredivisie was er aandacht voor de arbiters van dienst. Tijdens de nieuwe uitzending van Kick-off van De Telegraaf gaat Valentijn Driessen dieper in op de riante inkomsten van Nederlandse scheidsrechters.

De Week van de Scheidsrechter is een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de leidsman centraal staat. “Ik word scheidsrechter”, prijkte op de achterkant van de tenues van de scheidsrechters.

“Denk je dat veel jongeren nu denken: wat een mooi vak, dat ga ik doen”, begint Pim Sedee doelend op de Week van de Scheidsrechter. “Ze hadden niet het woord ‘scheidsrechter’ op de rug moeten plaatsen, maar wat je ermee kunt verdienen. Dat is gewoon godsgruwelijk veel”, reageert Driessen. “Die gasten pakken meer dan 2500 euro per wedstrijd, dan kun je toch lekker eten als je drie wedstrijden in de week fluit”, gaat de Chef Voetbal verder.

“Voor topwedstrijden tweeduizend euro netto”, vult Mike Verweij aan. Sedee en Driessen reageren verbaasd. “Ho! Ik denk dat hier iemand gaat fluiten”, lacht de journalist. “Achtduizend euro netto in de maand…”, antwoordt Sedee. “5-sterrenhotel, leaseauto en maar twee of drie keer in de week werken en voor de rest helemaal niets. En als je dan ook internationaal fluit gaat het helemaal rap. Dus met Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük hoef je echt geen medelijden te hebben. Jij wil toch ook wel uitgefloten worden voor vijftienduizend euro netto in de maand? Ik wel hoor”, is Driessen van mening.