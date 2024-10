Sparta dwarsboomt plannen topclubs met verrassend contractnieuws

heeft zijn contract bij Sparta verlengd tot medio 2028, zo maken de Rotterdammers donderdagavond bekend via de officiële kanalen. De sluitpost leek de afgelopen twee zomers te gaan vertrekken van Het Kasteel, maar bleef Sparta uiteindelijk toch trouw.

Olij maakte in de zomer van 2022 de overstap van NAC Breda naar Sparta. In Rotterdam-West wist de sluitpost zich geweldig te ontwikkelen, wat hem in oktober 2023 op een oproep voor Oranje van Ronald Koeman kwam te staan. Ook de afgelopen twee interlandperiodes behoorde de Spartaan tot de selectie van Oranje, maar zijn debuut heeft hij nog niet mogen maken.

Bij Sparta had Olij nog een contract tot medio 2026, terwijl zijn naam ook regelmatig genoemd werd bij grotere clubs. Afgelopen jaren zou hij onder meer bij Feyenoord, Ajax en PSV in beeld zijn geweest, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet van. De doelman heeft uiteindelijk besloten zijn contract in Rotterdam te verlengen tot medio 2028.

“We zijn ontzettend blij dat we het contract van Nick met twee jaar hebben verlengd”, laat technisch directeur Gerard Nijkamp weten op de clubwebsite. “De afgelopen twee jaar heeft de samenwerking met Nick ontzettend goed uitgepakt. Na de transferwindow zijn we om de tafel gegaan om te kijken wat de mogelijkheden waren om het contract van Nick open te breken. Wij zijn van mening dat we de beste Nederlandse keeper van de Eredivisie onder de lat hebben staan bij Sparta en het is ons er veel aan gelegen om dat zo te houden.”

