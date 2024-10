Jonathan de Guzman hoopte Feyenoord-transfer te blokkeren, maar slaagde daar niet in

Jonathan de Guzmán heeft in eerste instantie geprobeerd om de transfer van zijn zoon Jaden de Guzmán (17) naar PSV tegen te houden. De Guzmán junior kwam uit voor de jeugdopleiding van Feyenoord, maar maakte twee jaar geleden de overstap naar PSV. Zijn vader wist hij uiteindelijk tóch te overtuigen.

In gesprek met ELF Voetbal blikt Jaden de Guzmán terug op zijn vertrek bij Feyenoord. Het was een moeilijke keuze voor de aanvallende middenvelder. Hij voelde zich namelijk goed bij de Rotterdamse club, maar ook zijn vader had liever niet dat De Guzmán junior zou vertrekken bij Feyenoord: "Het was lastig, Feyenoord voelde als thuis, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat ik in de toekomst wil. Ik keek vooral naar wat het beste voor mij en mijn ontwikkeling was", vertelt De Guzmán.

Er is volgens de jonge voetballer een verschil tussen Feyenoord en PSV wat hem heeft doen besluiten om de overstap naar Brabant te maken: "Ik denk dat bij Feyenoord de focus meer op het team lag en het vooral ging om winnen. Bij PSV gaat het meer om persoonlijke ontwikkeling en aan jezelf werken", legt de middenvelder uit.

Jonathan de Guzmán was kritisch

Zijn vader, Jonathan de Guzmán, was in eerste instantie niet positief: "Eerst wilde hij er niks van weten. Hij zei altijd dat we het goed hebben bij Feyenoord en we ons daar goed voelen", vertelt het talent van PSV. Uiteindelijk is de 37-jarige voetballer van Sparta Rotterdam na een paar gesprekken met PSV ook overtuigd geraakt van de stap naar Eindhoven: "Hij weet alles, omdat hij zelf alles al heeft meegemaakt."

