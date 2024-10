Moedeloosheid op Het Kasteel: Sparta in grote problemen na bizarre eigen goal

Sparta Rotterdam beleeft vooralsnog een pijnlijke middag in het thuisduel met Almere City. De laagvlieger, die uit de eerste acht speelronden in de Eredivisie slechts twee punten vergaarde, staat binnen tien minuten al op een 0-2 voorsprong. Vooral de tweede treffer, na een op het oog onschuldig passje van rechtsback Boyd Reith, leidt tot moedeloosheid bij de Spartanen.

Hoewel Sparta uit de eerste acht speelronden tien punten verzamelde, kampt de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk met een klein thuiscomplexje. Op het eigen Kasteel wachten de Rotterdammers na vier pogingen nog altijd op de eerste zege. Heracles Almelo (0-0), Feyenoord (1-1) en Fortuna Sittard (1-1) hielden Sparta allemaal op een gelijkspel, terwijl Go Ahead Eagles tussendoor zelfs de volle buit pakte: 1-2. Het thuisduel met Almere City leek dan ook de uitgelezen mogelijkheid om nu eindelijk eens drie punten te pakken voor eigen publiek, maar vooralsnog blijkt niets minder waar.

Artikel gaat verder onder video

Thomas Robinet wees het Almere van trainer Hedwiges Maduro al vroeg in het duel de weg. De Fransman was na acht minuten trefzeker uit een voorzet van ploeggenoot Hamdi Akujobi. Daarmee doorbrak Robinet gelijk de doelpuntendroogte van Almere, dat in de voorbije vier wedstrijden niet tot scoren wist te komen. Amper twee minuten later was het wéér raak, en hoe. Reith wilde onder druk van de tegenstander terugspelen op centrale verdediger Rick Meissen, die in zijn eigen zestien stond. De centrale verdediger besloot echter een stapje terug te doen met de bedoeling keeper Nick Olij in balbezit te laten komen. Die had daar echter totaal niet op gerekend en moest tot zijn afgrijzen toezien hoe de bal tergend langzaam bij de eerste paal binnenrolde: 0-2.

Rijsdijk grijpt na een halfuur keihard in bij Sparta - Almere City

Sparta-trainer Rijsdijk vond het na een halfuur spelen tijd om een duidelijk signaal af te geven richting zijn spelers. Beide hoofdrolspelers bij de 0-2, Meissen én Reith, werden door hun trainer naar de kant gehaald, terwijl ook Mike Kleijn mocht gaan douchen. In hun plaatsen mogen Djevencio van der Kust, Saïd Bakari en Marvin Young laten zien dat ze het beter kunnen.

Volg hier LIVE het duel tussen Sparta Rotterdam en Almere City

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

🫣 Kolderiek moment bij Sparta Rotterdam - Almere City:



Rick Meissen stapt aan de kant, Nick Olij wordt verrast 😦#spaalm — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt.