Sparta komt terug na gruwelijke misser in openingsfase en redt punt tegen Almere City

Sparta Rotterdam heeft een slecht begin van de wedstrijd tegen Almere City omgebogen naar een gelijkspel. De laatste linie van de ploeg uit de havenstad ging in de eerste tien minuten gruwelijk in de fout, waardoor er de rest van de partij tegen de feiten werd aangekeken. Toch hebben de mannen van Jeroen Rijsdijk de 2-0 achterstand nog kunnen ombuigen naar een 2-2.

Voorafgaand aan het onderlinge duel stond Sparta er al stukken beter voor dan Almere City. De Flevolanders stonden voor het openingsduel van de nieuwe speelronde in de Eredivisie op twee punten. Er werden slechts twee gelijkspelletjes afgedwongen door de mannen van Hedwiges Maduro. Alleen na de wedstrijden tegen FC Groningen en Heracles Almelo stond Almere City niet met lege handen, maar wist het toch één punt af te dwingen.

Bij Sparta is het allemaal een stukje positiever. In de uitwedstrijd bij PSV in het Philips Stadion had de ploeg van Jeroen Rijsdijk grote kansen op een resultaat bij de huidige koploper in de Eredivisie, maar het mocht niet zo zijn. Joost Eerdhuijzen schoot in de slotseconden nog een bal binnen, maar de vlag van de grensrechter ging omhoog, en de goal ging niet door. Zo kwam Sparta alsnog met lege handen te staan. Voor het duel met Almere stond Sparta op tien punten. Twee overwinningen, vier gelijke spelen en tweemaal verlies.

De beginfase van het duel was meteen voor de uitploeg uit de polder. Na acht minuten schoot Thomas Robinet al de bal achter doelman Nick Olij. Twee minuten later was er een bizar moment in Het Kasteel. Boyd Reith wilde de bal terug passen naar doelman Olij, maar die stond helemaal niet op de goede plek. De bal rolde zo langzaam het doel in. Een waanzinnig moment. Coach Rijsdijk had na 31 minuten genoeg gezien, want hij besloot drie spelers te wisselen. Onder andere Reith werd na zijn ongelukkige bal van het veld gehaald. Met een ruststand van 0-2 gingen de 22 gladiatoren aan de thee.

Meteen na rust maakte Sparta de intenties duidelijk. Camiel Neghli schoot in de 49ste minuut op goal. De bal dwarrelde binnen omdat Almere City-keeper Nick Bakker de bal niet aanraakte. Zo was daar dus de aansluitingstreffer die de thuisploeg uit Rotterdam hard nodig had. Een kleine tien minuten later kwam Sparta weer op gelijke hoogte. Olij zette de aanval op met een flinke uittrap. Na wat combinaties kwam de bal voor Clement, die kon binnenschieten. Weer zat Bakker er niet geweldig bij. Sparta ging nog op jacht naar de 3-2, maar die kwam er uiteindelijk niet. Eerdhuijzen kreeg nog wel de rode prent voor het grijpen naar de keel van een Almere-speler.