Tottenham Hotspur met liefst negen wijzigingen tegen AZ

Tottenham Hotspur verschijnt niet met de sterkste opstelling voor de wedstrijd tegen AZ. Trainer Ange Postecoglou voert liefst negen wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen Premier League-wedstrijd tegen West Ham United (4-1). Het duel tussen Tottenham en AZ begint om 21.00 uur.

Woensdag werd al duidelijk dat Heung-Min Son gespaard zou worden, maar de steraanvaller is zeker niet de enige. In het doel krijgt Fraser Forster zijn tweede basisplaats van het seizoen; achterin verdwijnt onder meer Micky van de Ven uit de basis.

Artikel gaat verder onder video

Ten opzichte van het duel met West Ham blijven alleen linksback Destiny Udogie en middenvelder James Maddison staan. AZ treedt wel aan met de sterkst mogelijke opstelling en is dus onveranderd na de 1-2 nederlaag tegen PSV.

Tottenham pakte zes punten uit de eerste twee wedstrijden in de Europa League: de Londenaren wonnen van Qarabag (3-0) en Ferencváros (1-2). AZ was met 3-2 te sterk van IF Elfsborg, maar verloor daarna met 2-0 van Athletic Club.

Opstelling Tottenham Hotspur: Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Betancur, Bergvall, Maddison; Moore, Richarlison, Werner

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, Wolfe; Clasie, Mijnans, Belic; Poku, Parrott, Van Bommel