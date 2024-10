Van de Beek weigert vraag over Ten Hag te beantwoorden

werkte zowel bij Ajax als bij Manchester United samen met Erik ten Hag. Toch was de samenwerking in Amsterdam een stuk succesvoller dan deze in Engeland was. In gesprek met The Athletic blikt Van de Beek terug op zijn periode op Old Trafford, waarbij hij ook een vraag over zijn voormalig trainer afkapt.

In december 2017 kreeg Van de Beek voor het eerst te maken met Ten Hag. De trainer werd destijds aangesteld door Ajax als opvolger van Marcel Keizer. Met de huidige trainer van Manchester United aan het roer won Van de Beek met Ajax het landskampioenschap en de beker. Ook werd de halve finale van de Champions League bereikt, waarin Ajax in de absolute slotfase sneuvelde tegen Tottenham Hotspur. In de zomer van 2020 vertrok de middenvelder uit Amsterdam voor een avontuur bij Manchester United.

In Engeland ging het Van de Beek niet direct voor de wind. In zijn eerste twee seizoenen op Old Trafford kwam de middenvelder tot 50 duels in alle competities, waarvan slechts negentien als basisspeler. Na een half jaar op huurbasis bij Everton, kwam Van de Beek Ten Hag weer tegen, ditmaal in Manchester. Onder de Nederlander mocht de voormalig Ajacied, indien fit, regelmatig minuten maken, maar in januari liep hij een knieblessure op waarmee hij de rest van het seizoen moest toekijken. Zijn laatste jaar in Manchester liep ook niet zoals gewenst, met slechts twee korte invalbeurten.

De twee periodes van Van de Beek onder Ten Hag konden dus nauwelijks meer van elkaar verschillen. Dit is ook The Athletic opgevallen, dus besloot het medium de middenvelder te vragen naar zijn ervaringen in beide samenwerkingen met Ten Hag. Van de Beek zelf had geen zin in deze vraag, zo blijkt uit zijn antwoord. “Ik weet het niet… Ik denk dat het lastig is. Zullen we naar het volgende onderwerp gaan?”, luidt de korte reactie van de oud-Ajacied.

