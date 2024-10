Derksen ziet 'bezopen' functie United en overweegt carrièreswitch

Johan Derksen heeft zijn verbazing gedeeld over het feit dat Manchester United een flink salaris betaalde aan clublegende Sir Alex Ferguson om ambassadeur te zijn. Dinsdag werd bekend dat die rol wordt opgeheven bij de club van Erik ten Hag.

Ferguson was een iconische trainer op Old Trafford. Tussen 1986 en 2013 was hij onafgebroken trainer van United, waarmee hij veel successen behaalde. Ferguson werd onder andere dertien keer kampioen van Engeland en won twee Champions Leagues. Dat United Ferguson onlangs nog flink betaalde om ambassadeur te 'spelen', vindt Derksen bizar, zo vertelt hij bij Vandaag Inside. "Ik vond het al bezopen dat zo'n ex-manager, die een godsvermogen verdiend heeft, twee en een half miljoen krijgt om een soort ambassadeur te zijn, om handen te schudden." Vervolgens stelt hij zich een nieuwe functie voor. "Ik denk dat ik ambassadeur van Talpa word."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Drievoudig Oranje-international gooit deur dicht voor terugkeer: ‘Koeman hoeft mij niet te bellen’

Tafelgenoot Valentijn Driessen kan zich wel vinden in de nu voormalige functie van Ferguson. "Ik vind het heel normaal, dat je zo'n uithangbord hebt. Dit is een salaris van een speler van het derde van Manchester United. Waar gaat dat nou over?" René van der Gijp sluit zich daar bij aan: "Tuurlijk heb je gelijk."

Dinsdag werd dus bekend dat United de rol van Ferguson gaat opheffen. Van der Gijp droomt echter van een vergelijkbare functie als Ferguson had. "Jij denkt niet dat John daarover nadenkt? Dat als die drie (Van der Gijp, Derksen en Wilfred Genee) stoppen, dat ze zoveel voor me hebben betekend dat ik ze gewoon nog vijf jaar betaal." Derksen twijfelt daar niet aan. "Ik weet zeker dat hij nu in Laren al bezig is met een heel groot standbeeld, van ons drieën. Ik een beetje op de voorgrond en jullie zo een beetje erachter."

Vergelijking met Ten Hag

De bezuiningingen van United hebben in Engeland veel wenkbrauwen doen fronsen. Prominente journalist Piers Morgen vindt het belachelijk dat de club uit Manchester het salaris van clublegende Ferguson niet meer doorbetaalt, maar wel dat van Erik ten Hag, die United 'in de goot werkt'. De Nederlander zou volgens Morgen 9 miljoen pond per jaar opstrijken, 4,5 keer zoveel als Ferguson.

Shocking. Imagine paying Ten Hag £9m a year to drag United into the gutter, but refusing to pay Sir Alex Ferguson £2m a year as an ambassador after all he’s done to make the club a global football powerhouse? https://t.co/2WXyzB7KMI — Piers Morgan (@piersmorgan) October 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Steun voor Erik ten Hag: 'Je gaat geen betere manager vinden dan hij, tenzij...'

Erik ten Hag is de op één na beste manager voor Manchester United, stelt zijn voormalig assistent Benni McCarthy.