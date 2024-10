Ten Hag krijgt trap na van voormalig Man United-pupil: 'Dat heeft de nieuwe generatie coaches niet'

blikt in gesprek met L'Équipe terug op zijn periode bij Manchester United, waar hij twee seizoenen uitkwam onder Erik ten Hag. De Fransman, die in september al op 31-jarige leeftijd zijn loopbaan beëindigde, geeft de Nederlandse trainer een verkapte trap na.

Manchester United betaalde in de zomer van 2021 een transfersom van 40 miljoen euro om Varane over te nemen van Real Madrid, waarmee de centrale verdediger onder meer vier keer beslag had gelegd op de Champions League. Een jaar na zijn komst werd Ten Hag aangesteld op Old Trafford. Onder de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax zou Varane uiteindelijk 66 wedstrijden spelen voor de Mancunians en een League Cup (2022) én een FA Cup (2023) toevoegen aan zijn imposante prijzenkast. Afgelopen zomer vertrok Varane transfervrij naar het ambitieuze Como, maar na één invalbeurt, in een verloren bekerduel, raakte de Wereldkampioen van 2018 zwaar geblesseerd. Como schreef de verdediger niet in voor de Serie A, waarop Varane besloot zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen en in de toekomst in een andere rol actief te blijven bij de Italiaanse club.

In het vraaggesprek met L'Équipe signaleert Varane een zorgelijke trend in het voetbal. Spelers worden steeds 'robotachtiger', zo ziet de Fransman. Dat komt vooral door de steeds voller wordende speelkalender, zo denkt Varane. "We kunnen de wereld wellicht niet veranderen maar we moeten dingen anders gaan doen. Zaken lopen uit de hand, de situatie zou kunnen exploderen. Ik heb het ook over de mentale gezondheid van spelers, niet alleen de fysieke", zegt Varane. "Er zijn minder en minder creatieve spelers, het gaat nu allemaal om fysiek. Voetbal zou een spel moeten zijn dat gebaseerd is op fouten, maar er worden er nog maar een paar gemaakt omdat alles zo robotachtig is geworden."

Varane heeft in zijn loopbaan één trainer meegemaakt die liet zien dat het ook anders kan: "De coach die je de meeste bewegingsvrijheid en ruimte om iets te creëren geeft, is Carlo Ancelotti. De nieuwe generatie coaches heeft dat niet", klinkt het. "Bij de start van mijn laatste seizoen bij Manchester United heb ik al gezegd dat ik mijn loopbaan daar wilde afsluiten en mijn avontuur elders wilde voortzetten. Maar dat gebeurde die zomer niet", blikt Varane terug. Een jaar later vond hij dus wél een nieuwe uitdaging: "Ik zocht iets speciaals en dat vond ik in Como. Ik sloot mijn ervaring bij Manchester United af met het winnen van de FA Cup, maar ik wist toen al dat het project van de club niet voor mij was. Como was geen economische keuze en ook niet echt een exotische, maar op menselijk vlak was het logisch", besluit Varane.

