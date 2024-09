Raphaël Varane stopt op 31-jarige leeftijd en kondigt direct nieuw avontuur aan

komt op 31-jarige leeftijd met triest nieuws. De wereldkampioen van 2018, thans uitkomend voor het Italiaanse Como, besluit zijn zeer succesvolle loopbaan, die hem leidde langs clubs als Real Madrid en Manchester United, per direct te beëindigen.

Varane brak vanuit de jeugdopleiding van RC Lens door in het betaald voetbal. In 2011 sloeg Real Madrid razendsnel toe: De Koninklijke telde elf miljoen euro neer voor de op dat moment nog maar achttienjarige verdediger, die met een handjevol profwedstrijden achter zijn naam naar Madrid verkaste. Zijn Madrileense periode werd een groot succes: Varane zou in de tien jaar dat hij in Bernabéu speelde vier keer beslag leggen op de Champions League en driemaal kampioen van Spanje worden.

In 2013 debuteerde Varane in de Franse nationale ploeg. Namens Les Bleus zou hij uiteindelijk 93 interlands spelen en daarin vijf keer scoren. Het hoogtepunt vond plaats in de zomer van 2018, toen Varane geen minuut miste op het WK in Rusland waar Frankrijk zich tot wereldkampioen kroonde middels een 4-2 zege op Kroatië in de eindstrijd. Vier jaar later reikten de Fransen in Qatar opnieuw tot de eindstrijd, nu tegen Argentinië. Varane ging zeven minuten voor tijd, bij een 2-3 achterstand, naar de kant. Vanaf de zijlijn zag hij ploeggenoot Kylian Mbappé vlak voor tijd gelijkmaken, maar de Argentijnen namen de strafschoppen beter en dus ging de titelprolongatie niet door. Het betekende meteen het einde van zijn interlandloopbaan.

In de zomer van 2021 betaalde Manchester United 40 miljoen euro om Varane naar Engeland te halen. Met de Mancunians voegde hij onder trainer Erik ten Hag een League Cup (2023) en een FA Cup (2024) toe aan zijn prijzenkast. Zijn Engelse periode werd echter ook gekenmerkt door terugkerende fysieke problemen, waardoor hij afgelopen zomer transfervrij overstapte naar Como. Namens de club van trainer Cesc Fàbregas kwam hij tot dusverre niet verder dan een invalbeurt in een na penalty's verloren bekerwedstrijd tegen Sampdoria. Dat zou volgens Le Parisien weleens zijn laatste wedstrijd als prof geweest kunnen zijn. Een knieblessure, waardoor Varane sowieso de eerste seizoenshelft niet meer in actie kan komen, zou de reden zijn dat de verdediger nú al overweegt zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Update 10.21 uur: Varane bevestigt op Instagram dat zijn loopbaan officieel ten einde is. "Ze zeggen dat aan al het goede een einde moet komen", begint hij zijn korte verklaring. "Ik hou de hoogste standaard aan voor mezelf, ik wil stoppen nu ik nog sterk ben, niet aan het spelletje blijven vasthouden. Het vergt een grote dosis moed om naar je hart en je instinct te luisteren." Dat hij zijn voetbalschoenen nu aan de wilgen hangt, betekent niet dat Varane voor het voetbal verloren gaat. "Ik blijf bij Como, alleen zonder mijn voetbalschoenen en scheenbeschermers. Ik kijk er naar uit om daar binnenkort meer over te kunnen delen", hint hij op een nieuwe rol bij zijn laatste werkgever.

