Drama voor Fàbregas en Como: topaanwinst niet ingeschreven voor eerste seizoenshelft

is door Como niet opgenomen in de selectie voor het nieuwe Serie A-seizoen, zo weten onder meer Fabrizio Romano en DAZN. De Fransman raakte onlangs geblesseerd aan zijn knie en lijkt in ieder geval de eerste seizoenshelft niet in actie te kunnen komen.

Begin augustus debuteerde Varane voor Como in het duel met Sampdoria in de Coppa Italia. De Fransman begon in de basis, maar moest zich na 23 minuten spelen geblesseerd laten vervangen. Nu lijkt het erop dat het daar voorlopig bij gaat blijven voor de verdediger bij de club van Cesc Fabregas.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax dreigt definitief mis te grijpen: Fabrizio Romano meldt slecht nieuws voor Amsterdammers

Zowel Romano als DAZN melden namelijk dat Varane door Como niet is ingeschreven voor het Serie A-seizoen. De transfermarkt in Italië sloot vrijdagavond, wat betekent dat de promovendus nu geen spelers meer kan inschrijven. Het lijkt er dus op dat Varane op zijn vroegst pas weer in januari in actie kan komen. Dan is de transfermarkt weer geopend en kan Como weer spelers inschrijven.

LEES OOK: Strijd om Sofyan Amrabat nadert kookpunt: Spaanse grootmacht hoopt Mourinho af te troeven

Voor Varane is dit vreselijk nieuws. De verdediger kwam deze zomer over van Manchester United naar Como, maar was bij de Premier League-club regelmatig geblesseerd. Afgelopen voetbaljaargang kwam hij in 32 duels in alle competities voor de club van Erik ten Hag tot maar 2211 minuten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee is stomverbaasd door loting van PSV en Feyenoord

De loting van PSV en Feyenoord voor de competitiefase van de Champions League zorgt voor grote verwarring bij Wilfred Genee.