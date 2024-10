Romano doet opvallende onthulling over Ten Hag en Manchester United

Manchester United heeft de afgelopen weken niet overwogen om Erik ten Hag te ontslaan, zo weet Fabrizio Romano. De positie van de Nederlander werd wel besproken door de clubleiding, maar zijn baan is vorige week eigenlijk nooit in gevaar geweest.

Manchester United is dramatisch begonnen aan het seizoen. Na zeven duels staat de ploeg van Ten Hag met slechts acht punten op een schamele veertiende plaats. Na afloop van de pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Tottenham Hotspur (0-3), zou de daaropvolgende week cruciaal worden. Manchester United speelde in de Europa League vervolgens gelijk op bezoek bij FC Porto (3-3) om drie dagen later in de Premier League ook niet te winnen bij Aston Villa (0-0). Wat volgde was een crisisberaad dat naar verluidt liefst zes uur duurde, maar Ten Hag werd niet op straat gezet door the Red Devils.

In een video op zijn YouTube-kanaal onthult Romano dat Ten Hag afgelopen week nooit in de buurt van een ontslag bij Manchester United is geweest. “Ten Hag heeft geen officiële communicatie gekregen vanuit het bestuur van Manchester United dat hij mocht aanblijven”, stelt de transferexpert. “Het bestuur van Manchester United heeft namelijk nooit het gevoel gehad dat ze hem dit moesten vertellen.” Daarmee geeft Romano aan dat de houding van Ten Hag om niet te vrezen voor zijn baan terecht was.

Positie Ten Hag wel besproken, maar ontslag niet in de buurt

Hoewel Ten Hag dus niet in de buurt van een ontslag is gekomen, heeft de clubleiding wel degelijk een lang overleg gevoerd. “Daarin hebben ze de situatie besproken, de problemen die ze hebben bij Manchester United. Het slechte begin in de Premier League en de Europa League”, legt hij uit, waarna de journalist stelt dat Manchester United nooit direct tegen Ten Hag heeft hoeven zeggen dat hij mocht aanblijven. “Manchester United houdt vol dat hij nooit dicht bij een ontslag was afgelopen week. Ze hebben de positie van Ten Hag wel besproken, maar een ontslag had daar nooit uit kunnen volgen.” Voor Ten Hag kon het vizier daarmee op aankomend weekend. Manchester United neemt het dan in eigen huis op tegen Brentford.

