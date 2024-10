Joshua Zirkzee krijgt na 93 dagen al het dringende advies om Erik ten Hag te verlaten

Paolo di Canio is niet onder de indruk van Manchester United-spits . De voormalig voetballer is van mening dat de aanvalsleider van het Nederlands elftal 'te traag' is voor de Engelse competitie. Een terugkeer naar de Serie A zou beter voor hem zijn.

In gesprek met het Italiaanse Tuttosport gaat Di Canio in op de transfer van Zirkzee naar Manchester United. De Nederlander staat nu 93 dagen onder contract op Old Trafford, maar zou volgens Di Canio beter (op huurbasis) kunnen vertrekken: "Hij is te langzaam voor de Premier League, maar misschien bewijst hij mijn ongelijk met doelpunten en sterke wedstrijden."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Steun voor Erik ten Hag: 'Je gaat geen betere manager vinden dan hij, tenzij...'

Di Canio adviseert Juventus om in de winterstop een poging te wagen bij Manchester United. De 56-jarige Italiaan denkt dat Zirkzee veel beter tot zijn recht komt in de Serie A. Eerder blonk de Nederlander in deze competitie ook al uit bij Bologna: "In de Premier League zijn de verdedigers agressief en zijn er zelfs dertig procent minder overtredingen dan in de Serie A. Ik zou als Juventus aan Manchester United vragen of je Zirkzee voor een half seizoen kunt huren", besluit de oud-spits.

Kritiek op Manchester United

Di Canio was eerder ook al kritisch op het beleid van Manchester United. Hij begreep namelijk helemaal niets van de keuze van Manchester United om Scott McTominay te laten vertrekken: "Ik zou eigenlijk naar Manchester United moeten gaan om alle directeurs te arresteren. Hoe kun je McTominay weggeven?", zei hij destijds over de Engelse club.