‘Man United neemt beslissing over Ten Hag: komende week cruciaal voor toekomst’

Erik ten Hag wordt voorlopig gesteund door de clubleiding van Manchester United, zo weet The Telegraph. De Nederlandse trainer zal in ieder geval bij de uitwedstrijden tegen FC Porto en Aston Villa op de bank mogen zitten.

Ten Hag staat bij Manchester United onder enorme druk. De oefenmeester ging zondag met Manchester United in eigen huis ruim onderuit tegen Tottenham Hotspur en staat na zes duels met slechts zeven punten op een teleurstellende twaalfde plaats in de Premier League. Verder wist Ten Hag ook in de Europa League niet te winnen van FC Twente (1-1).

In Engeland wordt nu geroepen om het hoofd van Ten Hag, maar volgens The Telegraph mag de Nederlander voorlopig blijven zitten. Hij krijgt in ieder geval nog de kans bij de duels met FC Porto in de Europa League en met Aston Villa in de Premier League. In deze wedstrijden zal de trainer voor een ommekeer moeten zorgen.

Analisten verwachten ontslag

Veel analisten in Engeland voorspelden al een ontslag voor Ten Hag. “Ik denk dat ze een belangrijke beslissing moeten nemen deze week. Ik denk dat het voorbij is voor hem”, liet Robbie Savage weten. “Dit is het soort prestatie waarvoor trainers worden ontslagen”, stelt Chris Sutton. Voormalig United-spelers Gary Neville en Ashley Young vinden dat de spelers een ‘crisisberaad’ moeten houden. “De druk gaat deze week enorm toenemen, het gaat wreed worden”, voegt Neville daar nog aan toe.

