Sir Alex Ferguson verliest miljoenencontract bij Manchester United: 'Gesprek verliep amicaal'

Sir Jim Ratcliffe, die sinds begin dit jaar ongeveer een kwart van de clubaandelen van Manchester United bezit, heeft Sir Alex Ferguson (82) laten weten dat hij niet langer betaald kan worden voor de werkzaamheden die hij voor de club verricht. De legendarische oud-manager, die tussen 1986 en 2013 onafgebroken de scepter zwaaide op Old Trafford, ontving sinds zijn afscheid jaarlijks een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro, zo schrijft The Athletic.

Ferguson won gedurende zijn 26 jaar als manager van United liefst 38 prijzen - waaronder tweemaal de Champions League - en geldt dan ook als een absolute clublegende. Sinds zijn afscheid in 2013 bekleedt de Schot een 'ceremoniële' bestuursfunctie bij de Mancunians. In de boeken staat hij echter alleen als global ambassador aangeduid. Ferguson is in zijn rol aanwezig bij nagenoeg alle thuis- én uitwedstrijden van zijn club.

Zelfs de legendarische trainer ontkomt echter niet aan de bezuinigingsdrift van Ratcliffe, die sinds hij met INEOS is ingestapt bij United alles doet om de financiële lasten omlaag te krijgen. "In een face-to-face gesprek op Old Trafford heeft Ratcliffe aan Ferguson meegedeeld dat de club de kosten probeert te beheersen en niet langer bereid is om de betalingen voort te zetten", leest het.

Bronnen rond de club laten The Athletic weten dat het gesprek tussen beide Sirs 'amicaal' verliep. Ferguson zal zijn officiële en officieuze functies 'gewoon' blijven vervullen en blijft ook welkom bij alle wedstrijden van Manchester United, weet het medium. Overigens stoppen de betalingen van United aan Ferguson pas aan het einde van het lopende seizoen.

