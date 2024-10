Van der Gijp noemt programma 'koud, kil en afstandelijk', maar dat 'overklast' Vandaag Inside nu volledig

Mediacourant schreef een paar weken geleden al dat Eva Jinek Vandaag Inside dreigde te ‘onttronen’ als de populairste talkshow op de Nederlandse televisie en dat lijkt inderdaad te gaan gebeuren. Volgens Tina Nijkamp noteerde Jinek dinsdagavond met haar programma Eva een kijkcijferrecord. De presentatrice trok ruim een miljoen kijkers naar de televisie, een stuk meer dan de heren van Vandaag Inside.

René van der Gijp liet begin vorige maand nog blijken helemaal geen fan te zijn van het programma van Eva Jinek. De voormalig voetballer van onder meer PSV noemde de talkshow ‘koud, kil en afstandelijk’. Mediacourant is daarentegen vanaf het begin al vol lof over het besluit van Jinek om haar eigen talkshow te beginnen op de publieke omroep. “Het is misschien wel de slimste stap die Eva Jinek had kunnen zetten: terugkeren naar de publieke omroep, waar ze nu het roemruchte De Wereld Draait Door-tijdslot vult. Op korte termijn had blijven bij RTL haar veel meer geld opgeleverd, maar op langere termijn is haar carrièreperspectief beter nu ze op ’s lands meest bekeken tv-zender uitzendt: NPO 1”, zo las het een paar weken geleden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Teruggekeerde René van der Gijp én Valentijn Driessen goud waard voor Vandaag Inside

Slecht nieuws voor Vandaag Inside

In hetzelfde artikel uitte Mediacourant al zijn zorgen voor Vandaag Inside. “Goed nieuws voor Eva, maar slecht nieuws voor Wilfred Genee en zijn maten van Vandaag Inside. Zij dreigen te degraderen naar de nummer-twee-talkshow van het land”, zo klonk het. Een maand na de start van het programma Eva heeft Jinek inderdaad een serieuze klap uitgedeeld aan de talkshow van SBS. “Wauw! Eva noteert een kijkcijferrecord. Niet eerder scoorde ze zo hoog!”, zo schrijft Nijkamp op haar Instagram. Jinek trok liefst 1.096.000 kijkers naar haar programma. Ze scoorde een 21.9 in de leeftijdscategorie 25-54 jaar. “De onderwerpen, de ruimte die de gasten krijgen en de kwetsbaarheid die Eva durft te tonen spreekt de kijkers enorm aan.”

Volgens Nijkamp is dat toch wel ‘bijzonder’. “Want niet eerder had een vooravond programma zo weinig onderwerpen per uitzending en zulke hoge kijkcijfers. Het vorige record stond op 1.019.000 kijkers voor de eerste uitzending. Eva is de grootste hit qua nieuwe programma’s tot nu toe van dit seizoen”, aldus Nijkamp. Eva dringt met het kijkcijferrecord de top vijf binnen van best bekeken televisieprogramma’s dinsdagavond en houdt Vandaag Inside ver onder zich. Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp konden rekenen op ‘slechts’ 917.000 kijkers. “Eva Jinkek overklast Vandaag Inside”, zo kopt Mediacourant dan ook. “Opvallend is ook dat Eva de mannen van Vandaag Inside, die altijd heel gemeen tegen haar zijn, een poepie laat ruiken. Tot dit seizoen waren zij de best bekeken talkshow van Nederland, maar dat zou zomaar eens kunnen gaan veranderen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kijkcijfers Vandaag Inside hollen achteruit, gaat talkshow ten onder aan navelstaarderij?

De kijkcijfers van Vandaag Inside blijven behoorlijk achter bij die van een jaar geleden, zo meldt Tina Nijkamp.