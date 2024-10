Teruggekeerde René van der Gijp én Valentijn Driessen goud waard voor Vandaag Inside

De maandaguitzending van Vandaag Inside is door meer dan één miljoen kijkers bekeken, zo meldt kijkcijferkoningin Tina Nijkamp. René van der Gijp keerde bij de eerste uitzending van de week terug na zijn oogoperatie, terwijl ook 'kijkcijferkanon' Valentijn Driessen weer eens aanschoof in de SBS-talkshow.

Nijkamp berichtte vorige week nog over de teruglopende kijkcijfers van Vandaag Inside. Waar exact een jaar geleden bijvoorbeeld nog 1,2 miljoen mensen afstemden op de talkshow, waren dat er vorige week maandag iets meer dan 900 duizend; oftewel een terugloop van een kwart van het aantal kijkers. De uitzending van vorige week maandag werd echter een memorabele: Van der Gijp clashte live op tv keihard met tafelgenoot Johan Derksen, waardoor zelfs even werd gevreesd voor het voortbestaan van VI.

Zo'n vaart liep het echter niet. Wél waren de effecten van de nieuwste rel direct terug te zien in de kijkcijfers. Een dag na de rel stemden namelijk 1.163.000 mensen op VI af, een seizoensrecord. Van der Gijp ontbrak vervolgens vanwege zijn oogoperatie in de uitzendingen van donderdag en vrijdag, maar bleek deze maandag voldoende hersteld om weer zijn opwachting aan tafel te kunnen maken.

"Vandaag Inside is het hoogstscorende primetime programma van de dag en dus ook van 21.30 uur. Met de 'comeback' van René van der Gijp en tafelgast Valentijn Driessen wordt ook weer eens de miljoen aangetikt", schrijft Nijkamp dinsdag in een story op Instagram. "1.014.000 kijkers en 17,6 (kijkdichtheid in de leeftijdsgroep 25-46, red.). Vorige week had de 'reluitzending' 931.000 kijkers", plaatst de kijkcijfergoeroe de aantallen in perspectief.

