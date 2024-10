Johan Derksen en René van der Gijp aangepakt: 'Gênant, wanhopig, kleuterklas'

Lars Duursma, communicatie-expert van beroep, heeft hard uitgehaald naar de mannen van het programma Vandaag Inside. De rel tussen Johan Derksen en René van der Gijp van een week geleden heeft een trieste indruk gemaakt op Duursma, zo zegt hij in de podcast De Communicado's.

Duursma heeft een week geleden met verbazing gekeken naar de rel die ontstond in het programma Vandaag Inside. Van der Gijp en Derksen hebben grote meningsverschillen over de inhoud van het programma en gingen daarover live op televisie de discussie met elkaar aan. Het leverde pijnlijke uitspraken op, want Derksen gaf onder meer aan dat hij Vandaag Inside eigenlijk een 'kutprogramma' vindt. Die uitspraak zorgde vervolgens weer voor woede bij Van der Gijp, die Derksen 'een kinderachtige oude man' noemde.

"Heel eerlijk: op mij kwam het ook haast wat wanhopig over", begint Duursma in de podcast De Communicado's, die hij samen met VI-volger en mediadeskundige Victor Vlam maakt: "Ik zag het ook een beetje als een wanhopige truc om te zorgen dat mensen het weer over Vandaag Inside gaan hebben. Het is toch ook een beetje gênant dat volwassen mensen hier op televisie zitten te praten op het niveau dat je verwacht op het schoolplein? Het is een kleuterklas", vindt Duursma.

Vlam, die ook regelmatig te gast is geweest bij het programma De Oranjezomer van Hélène Hendriks, kijkt wat genuanceerder naar de hele situatie. Hij ziet het sowieso niet als een truc van Derksen en Van der Gijp: "Ik weet dat sommige mensen daar aan twijfelen, maar ik denk dat de vaste kijker daar niet aan twijfelt. Het is echt. Dat is de kracht van Vandaag Inside en ergens is het te prijzen dat ze ook dit soort dingen gewoon op tafel gooien en het bespreken", vindt hij.

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside.