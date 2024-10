Rutger Castricum geniet van ruzie Vandaag Inside: ‘Revolutionaire televisie, heb er ademloos naar gekeken’

Rutger Castricum is blij dat de clash tussen Johan Derksen en René van der Gijp in Vandaag Inside met een sisser is afgelopen, zo stelt hij in De Oranjezondag. De journalist heeft vol verwondering naar het moment gekeken, maar denkt niet dat het programma kan bestaan zonder Derksen of Van der Gijp.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van vorige week maandag clashten Derksen en Van der Gijp hard met elkaar. Eerstgenoemde beklaagde zich over het gebrek aan actualiteit in de onderwerpen die worden besproken, waarna hij het een ‘kutprogramma’ noemde. Van der Gijp haakte daar vervolgens op in dat hij de reactie van De Snor ‘onvolwassen’ vond, terwijl hij hem ook toebeet een ‘kinderachtige oude man’ te zijn. Een dag later sloot het tweetal weer vrede, waardoor Vandaag Inside voorlopig gewoon op televisie blijft.

LEES OOK: Vandaag Inside zet Valentijn Driessen te kijk na volledig mislukte voorspelling over Ajax

Zondagavond komt de ruzie tussen Derksen en Van der Gijp ter sprake in De Oranjezondag. “Het is revolutionaire televisie”, stelt Castricum. “Het zijn redactievergaderingen die je eigenlijk gewoon live op televisie gooit. Ik heb daar ademloos naar zitten kijken.” Nadat de heren vrede hadden gesloten, was Van der Gijp donderdag en vrijdag afwezig wegens een operatie aan zijn oog. “Dan kijk ik er toch minder naar, ik wil René daar zien”, gaat Castricum verder. “Ik mis zijn lach, zijn grappen, de originaliteit die hij heeft. Ik denk ook niet dat dit programma kan zonder één van die drie”, besluit hij zijn lofrede aan het adres van Van der Gijp, Derksen en Wilfred Genee.

LEES OOK: Afwezige René van der Gijp laat van zich horen bij Vandaag Inside

Geen angst voor einde Vandaag Inside

Waar sommigen stelden dat de ruzie tussen Van der Gijp en Derksen gespeeld was, is tafelgast Sander de Kramer ervan overtuigd dat het echt was. “Sommige mensen vonden dat het was bedacht door de redactie. Honderd procent niet”, legt hij uit. “Ik zag echt de emotie in de ogen staan bij iedereen.” De Kramer heeft er dan ook niet aan getwijfeld of Vandaag Inside nog verder zou gaan. “Ik had echt het idee dat het goed ging komen, dat ze gewoon bij gaan krabbelen. Die mannen horen ook op een bepaalde manier bij elkaar en ze hebben wel vaker relletjes gehad. En het publiek kan ook niet zonder ze.”

Rutger Castricum blikt terug op clash tussen Johan Derksen en René van der Gijp: 'Ik heb er ademloos naar zitten kijken'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen kijkt Van der Gijp aan: 'Ik neem René kwalijk dat...'

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside.