Vandaag Inside zet Valentijn Driessen te kijk na volledig mislukte voorspelling over Ajax

Ajax boekte donderdagavond een overtuigende 4-0 overwinning op Besiktas en beleefde daarmee een geweldige start van de competitiefase van de Europa League. Valentijn Driessen zal zichzelf tijdens de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA nog wel een paar keer achter de oren hebben gekrabd. De verslaggever van De Telegraaf ging immers uit van een nederlaag voor de Amsterdammers.

Het was in de aanloop naar het treffen tussen Ajax en Besiktas lastig om een favoriet aan te wijzen. De Amsterdammers beleefden met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Go Ahead Eagles weliswaar een zeer teleurstellende generale repetitie, maar bewezen in de voorgaande Europese topwedstrijden al een goed niveau te kunnen halen (al was dat wel tegen in ieder geval op papier mindere tegenstanders). Besiktas was onder Giovanni van Bronckhorst echter uitstekend aan het seizoen begonnen. Het was in de Turkse Supercup met liefst 5-0 te sterk voor Galatasaray en de eerste vijf competitieduels leverden dertien punten op.

Ajax was dus gewaarschuwd, zeker omdat Van Bronckhorst op papier meer individuele kwaliteit tot zijn beschikking heeft. Daar was Driessen van overtuigd althans. “Als je de opstelling ziet van Besiktas; daar zitten wel een aantal grote namen bij. Maar het zijn vaak grote namen die aan het einde van hun carrière nog even gaan uitbollen in Turkije, dus die zijn niet meer op hun sterkst. Maar Ciro Immobile is een prima spits natuurlijk. En Rashica kennen we nog van Vitesse. En dan heb je nog Rafa Silva en João Mario, die komen allebei van Benfica. Dat zijn spelers die bij Ajax waarschijnlijk allemaal in de basis hadden gestaan en waar Ajax dankbaar gebruik van had willen maken”, zo schreef Driessen in zijn column.

De verslaggever was dus duidelijk onder de indruk van de selectie die Van Bronckhorst tot zijn beschikking heeft en verwachtte dan ook een overwinning in de Johan Cruijff ArenA. Maar die kwam er niet. Ajax was vanaf het begin de baas op eigen veld en had er in de tweede helft nog veel meer kunnen maken tegen Besiktas, dat uiteindelijk met een 4-0 nederlaag van het veld werd gespeeld. Vandaag Inside is de voorspelling van Driessen niet vergeten. “Meestervoorspeller Valentijn strikes again”, zo tweet het officiële account van de talkshow vrijdagmorgen cynisch. Het is zeker niet voor het eerst dat Driessen er met zijn voorspelling volledig naast zit. Zo weigerde hij in 2019 af te reizen naar Madrid omdat hij ervan overtuigd was dat Ajax in de return van de achtste finales tegen Real in de Champions League niets zou klaarspelen (het werd 1-4).

Manchester United - FC Twente

Driessen dichtte FC Twente eerder deze week bovendien geen enkele kans op een resultaat toe in de uitwedstrijd tegen Manchester United. “Je kan de uitslag wel alvast invullen, dat wordt een overwinning voor Manchester United. Ik vind het heel dapper en stoer van de mensen van Twente dat ze denken dat ze daadwerkelijk een kans hebben bij United, maar ze hebben natuurlijk geen enkele kans”, zo klonk het. FC Twente hield zich echter uitstekend staande op Old Trafford en nam een meer dan terecht punt mee naar Enschede (1-1).

