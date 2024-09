Complete verbazing bij Turkse media na Ajax - Besiktas: 'Hij was invaller in Turkije!'

Na de matige vertoning op bezoek bij Go Ahead Eagles had niemand verwacht dat Ajax in de eerste speelronde van de Europa League wel even zou gaan afrekenen met Besiktas. Maar de ploeg van trainer Francesco Farioli was in de eigen Johan Cruijff ArenA met 4-0 te sterk voor het elftal van coach Giovanni van Bronckhorst. Turkse media zijn enorm verbaasd door de wedstrijd in Amsterdam en vragen zich af hoe het mogelijk is dat de huidige nummer drie van de Süper Lig zich zo heeft laten afdrogen.

De start was nog hoopvol voor Besiktas en Van Bronckhorst, toen de bezoekers al in de eerste minuut op weg leken naar een grote kans. Maar wie had gedacht dat die mogelijkheid het startsein zou vormen voor een Turkse storm richting het doel van Ajax, kwam bedrogen uit. De ploeg van trainer Van Bronckhorst liep in het vervolg van de wedstrijd vrijwel de hele tijd achter z’n tegenstander aan en slaagde er geen moment in om er serieuze druk op te krijgen. “We konden voorin geen druk uitoefenen, omdat er niemand was die aandrong behalve Gedson. Rashica en Rafa wachtten tot de bal in hun voeten kwam. Onana kon de ballen aan zijn voeten niet eens gebruiken”, zo schrijft Fotomaç.

Het medium zag dat Besiktas er daardoor niet in slaagde om de Ajax-defensie te dwingen om fouten te maken. “Ze oefenden voorin volledige druk uit en dwongen ons om fouten te maken. Zo simpel is het verhaal. Je kunt niet spelen door te stoppen… Als je succesvol wil zijn in Europa, dan wacht je niet tot de bal naar je voeten komt, maar ga je ervoor, vind je de hoeken waar je teamgenoot de bal het gemakkelijkst kan passen, beslis je naar wie je moet passen vóórdat je de bal hebt. De bal komt naar je toe, je rent veel, je speelt snel. Ajax deed het allemaal goed, Besiktas niet en dat maakte het verschil”, zo klinkt het.

En daar was volgens het medium meteen de hand van Farioli zichtbaar. De Italiaanse trainer van Ajax was in het verleden werkzaam in Turkije, maar daar sloeg zijn speelstijl een stuk minder aan. “Kijk naar het Ajax van Farioli en denk dan aan Karagümrük (zijn voormalige werkgever, red.). Farioli probeert beide teams hetzelfde spel te laten spelen. Misschien herinnert u zich dat Karagümrük doelpunten tegen kreeg door de ballen die ze in de verdediging verloren, omdat je in onze competitie niet de wedstrijdfitheid kunt bereiken die Farioli wil.” Dat lukt Farioli bij Ajax tot op heden bij vlagen, ondanks het feit dat hij geen ‘wereldploeg’ tot zijn beschikking heeft, zo stelt Fotomaç. “Eén van de beste spelers bij Ajax, Traoré, was invaller bij Basaksehir! Ajax is een team bestaande uit een 40-jarige doelman en een jonge groep spelers, die goed vooruit en achteruit kunnen rennen.”

‘Langdurige slapeloosheid’ en ‘primeur in de voetbalgeschiedenis’

Dát Ajax zorgde er wel voor dat óók de zevende wedstrijd die Besiktas speelde tegen de Amsterdammers resulteerde in een Turkse teleurstelling. “De Ajax-nachtmerrie gaat door”, zo kopt Fanatik, dat opvallend kritisch is op Van Bronckhorst. “Als hij geen rekening had gehouden met het talentencriterium en ons niet had laten kijken naar Onana’s schandalige prestatie, had hij in plaats daarvan met Salih of Ndour kunnen beginnen. Allereerst hoop ik dat de mensendie Onana zijn transfersom (ruim 4 miljoen euro, red.) waard vinden, langdurig aan slapeloosheid zullen lijden en niet kunnen slapen”, zo klinkt het.

De 24-jarige Jean Onana wordt met de grond gelijk gemaakt door het medium. “Besiktas kon de bal in de eerste helft niet weg krijgen, behalve op de positie waar Gedson de verdedigend naderde, en ze kregen een doelpunt tegen toen de luie lange pass van Mert Günok (de doelman, red.) de Ajax-spelers in het centrum bereikte op een moment dat ze geen doelpunt konden maken. Bij het doelpunt van Fitz-Jim was Onana’s poging om de tegenstander met zijn ogen in plaats van met zijn voeten te stoppen een primeur in de voetbalgeschiedenis. Ik hoop dat het de laatste keer in de geschiedenis van Besiktas is!”

