Driessen voorspelt na Ajax - Besiktas ‘serieuze problemen’ voor de Amsterdammers

Ajax boekte donderdagavond een overtuigende 4-0 overwinning op Besiktas en beleefde daarmee een uitstekende start van de competitiefase van de Europa League. De Amsterdammers kunnen een succesvol Europees avontuur heel goed gebruiken, zo bleek donderdagmorgen uit de cijfers van het afgelopen boekjaar. Ajax noteerde een nettoverlies van bijna tien miljoen euro en gaat ook volgend jaar uit van verlies. Volgens Valentijn Driessen kan dat verlies met nog twintig miljoen euro oplopen en ‘doemen’ er voor de Amsterdammers ‘serieuze financiële problemen’ op als ze zich niet plaatsen voor de Champions League.

Volgens Driessen is de tien miljoen euro verlies die Ajax noteerde over het boekjaar 2023/24 een ‘opgepoetst’ verlies. De nummer vijf van Nederland in het afgelopen seizoen zou zonder de verkoop van Jurriën Timber, Mohammed Kudus en Edson Álvarez veel dieper in de rode cijfers hebben gezeten. “Vooral door hen verdiende Ajax netto ruim 31 miljoen euro op de transfermarkt. Spelershandel is voor Nederlandse clubs een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering om financieel het hoofd boven water te houden. Ajax gaat voor het lopende seizoen opnieuw uit van een verlies, dat ongetwijfeld veel hoger zal uitvallen tot mogelijk wel 30 miljoen euro of meer”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

De verslaggever stelt dat Ajax ‘gewoonweg’ op ‘te grote voet’ leeft. “Er doemen serieuze financiële problemen op als de club zich voor het derde seizoen op rij niet kwalificeert voor de Champions League”, zo schrijft Driessen. Ajax eindigde in het seizoen 2022/23 op een teleurstellende derde plaats en greep daardoor voor het eerst sinds lange tijd naast een ticket voor het miljardenbal. De club plaatste zich wel voor het hoofdtoernooi van de Europa League, maar na een derde plaats in de groepsfase ging het in de achtste finales van de Conference League al mis tegen Aston Villa. Veel premies streek Ajax dus niet op. Dit seizoen moet het gebeuren in de Europa League, maar volgens Driessen zal de waarde van de spelersgroep op dit niveau ‘snel verder afnemen’.

“De huidige waardebepaling in de boeken van 144 miljoen euro voor de relatief oude selectie is al veel te hoog”, zo klinkt het. “De restwaarde van veel van de oudere spelers en de diverse miskopen valt te verwaarlozen. Naast Brian Brobbey zullen slechts toptalenten uit eigen jeugd die voor nul euro op de balans staan significante bedragen kunnen opleveren. Behoudens misschien Kenneth Taylor, Mika Godts en Jorrel Hato heeft Ajax zulke toppers niet onder contract staan”, zo ziet Driessen, die er bovendien op wijst dat Sven Mislintat tijdens de transferzomer van 2023 ‘liefst 59 contractjaren’ heeft uitgedeeld voor ‘middelmatige’ spelers die Ajax ‘aan de straatstenen niet kwijt kan’. “Zo ondervond technisch directeur Alex Kroes in de voor Ajax mislukte transferzomer.”

