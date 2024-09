Ajax keert ondanks financiële en sportieve malaise tonnen aan bonussen uit

Ajax heeft over het afgelopen boekjaar 2023-2024 een verlies van 9,8 miljoen euro geleden. Ondanks dit miljoenenverlies, en de sportieve malaise, heeft de Amsterdamse club nog de nodige bonussen uitgekeerd aan directieleden. Dat blijkt uit de toelichting op de jaarrekening van Ajax.

Financieel directeur Susan Lenderink, die heeft aangekondigd te vertrekken bij Ajax, heeft een bonus van 150.000 euro uitgekeerd gekregen. Volgens de raad van commissarissen zijn de doelstellingen op het gebied van finance voor de managementbonus behaald. “Daarnaast ziet deze bonus ook voor haar toe op realisatie van (lange termijn) doelstellingen voor Ajax-breed beleid.”

Ook waarnemend algemeen directeur Menno Geelen heeft een bonus van 150.000 euro toegekend gekregen. “Voor Geelen geldt een managementbonus die deels verband houdt met vooraf vast te stellen doelen op het gebied van commercie, waaronder marketing, partnerships en media. Daarnaast ziet deze bonus toe op realisatie van (lange termijn) doelstellingen voor Ajax-breed beleid, bijvoorbeeld op het vlak leiderschap en cultuur. De RvC stelde vast dat de commerciële en Ajax-brede doelstellingen zijn behaald”, zo leest het.

Zowel Lenderink als Geelen hebben geen bonus ontvangen voor de sportieve prestaties van Ajax 1 (mannen), zo valt er te lezen in de toelichting op de jaarcijfers. De Amsterdammers eindigden afgelopen seizoen op een vijfde plaats in de Eredivisie na een desastreus verlopen eerste seizoenshelft. Ajax bivakkeerde zelfs tijdelijk op de achttiende plaats in de Eredivisie. De dramatische seizoenstart van de recordkampioen kostte trainer Maurice Steijn in oktober vorig jaar zijn baan.

Maurits Hendriks krijgt tonnen mee

Maurits Hendriks, die op 1 maart 2024 vertrok als Chief Sports Officer bij Ajax, ontving de grootste bonus. Bij zijn vertrek uit Amsterdam kreeg de voormalig chef de mission van de Nederlandse equipe op de Olympische Spelen een bedrag van maar liefst 312.500 euro mee. De voormalig CSO van de Amsterdammers heeft echter geen bonus toegekend gekregen.

