Ajacied imponeert tegen Besiktas: 'Hij is dit seizoen de grootste verrassing bij Ajax'

kan na zijn prestatie in de Europa League rekenen op de nodige complimenten. De 21-jarige middenvelder was in de 4-0 zege op Besiktas trefzeker, maar maakte daarnaast indruk met zijn goede spel. De jonge Fitz-Jim wordt dan ook gezien als ‘de grootste verrassing in Amsterdam’.

“Geweldig, echt geweldig”, aldus Wesley Sneijder in de analyse op Ziggo Sport over de prestatie van Fitz-Jim. “Zowel bij balbezit als balverlies, alles wat hij vanavond deed was fantastisch. Hij was overal bij betrokken. Die goal die hij maakt ook, hij komt toch weer daar in de zestienmeter terecht. Hij loert op dat soort momenten. Wat ik vanavond heb gezien vond ik echt heel goed.”

“Hij was in mijn ogen de Man of the Match”, haakt Ronald de Boer in. “In balverlies was hij constant daar waar de bal was. Hij zat er met de been tussen of hij veroverde zelfs de bal. In potentie heeft hij heel veel. Hij is wel echt een Ajax. Heel rustig aan de bal, tweebenig en heeft een ongelooflijk overzicht. Ik denk dat hij met dit vertrouwen alleen maar beter wordt”

Ochtendkranten ook lyrisch over uitblinkende Fitz-Jim

De lof valt Fitz-Jim ook in de Nederlandse kranten ten deel. “Kian Fitz-Jim gaf Ajax tegen Besiktas weer glans en balans. De middenvelder is dit seizoen de grootste verrassing in Amsterdam. Met een profiel dat het publiek kan bekoren, maar dan in een modern jasje”, steekt Ajax-watcher Johan Inan van wal in het Algemeen Dagblad.

“Met zijn elegante balbehandeling lijkt hij al in een rijtje met Jari Litmanen, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Christian Eriksen te passen, schaduwspitsen die het spel naar zich toetrokken en Ajax met hun fijne techniek en inzicht lieten dicteren”, vervolgt Inan. “Sierlijke middenvelders blinken vaak niet uit zonder bal. Fitz-Jim wel. Hij ruikt waar ballen gaan vallen en is overal. Een uur pendelt hij tussen beide doelen, zoals steeds meer wordt verwacht van spelers in het huidige topvoetbal.”

Fitz-Jim ‘hart vol vuur van Ajax’

Waar Mike Verweij van De Telegraaf Fitz-Jim ziet als beste man, daar is ook De Volkskrant enthousiast over de talentvolle middenvelder. “Zie Kian Fitz-Jim rennen met dat frêle lijf en de wapperende haren. Zie hem hollen, nog meer rennen en scoren als beloning, omdat hij zoveel heeft bewogen dat hij de bal van dichtbij kan intikken”, schrijft Willem Vissers.

“Fitz-Jim was donderdag het hart vol vuur van Ajax, op een dampende, sfeervolle avond in de Johan Cruijff Arena, gelardeerd met een puike, ruime overwinning op de Turkse topclub Besiktas. En met goed, aanstekelijk voetbal toe”, beseft de journalist.

“Kian Fitz-Jim is symbool voor Ajax en de nieuwe kansen”, vervolgt Vissers. “Hij kreeg toen het seizoen begon te horen van Farioli dat hij mocht vertrekken, omdat de trainer over genoeg controlerende middenvelders beschikte. Maar Fitz-Jim, vroeger in de jeugd van AZ een speler die vooral mooie acties wilde maken, ging gewoon trainen, deed zijn uiterste best, kreeg kansen en verdiende een plek in het elftal, als middenvelder die nagenoeg overal is.”

