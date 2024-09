Marinus Dijkhuizen baalde sterk van ‘verleiding door Ajax’ op cruciaal moment

werd tegen het einde van de zomer van 2023 door Ajax verhuurd aan Excelsior. In de winterse transferperiode keerde hij weer terug naar Amsterdam, waar Marinus Dijkhuizen, toenmalig trainer van de Rotterdammers, enorm van baalde.

Fitz-Jim sloot afgelopen seizoen in de slotfase van de transferwindow op huurbasis aan bij Excelsior. Dat was voor hem niet makkelijk, zo onthult Dijkhuizen bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “In eerste instantie dacht hij: ‘Ik ga wel even spelen’. Maar hij kwam laat binnen en toen stond het elftal al redelijk, vooral het middenveld.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oud-trainer van Ajax stelt vast: 'Ik moest alles winnen, nu zijn ze blij als ze derde worden'

Dijkhuizen hoopte dat Fitz-Jim zich in de tweede seizoenshelft wel kon laten gelden voor Excelsior. “Later ging de knop om bij hem”, legt de clubloze trainer uit, die zag dat de middenvelder wel een goede fase kende daarna. “Het was eigenlijk doodzonde dat hij wegging in de winterstop, want ik had verwacht dat hij na de winterstop door ging knallen. Toen werd hij verleid door Ajax. Dat begrijp ik ook wel, maar best zonde dat hij wegging.”

LEES OOK: Timber heeft ‘geen medelijden’ met Ajax: ‘Dat vind ik onzin’

De ontwikkeling van Fitz-Jim

Fitz-Jim kwam afgelopen seizoen in veertien duels in actie voor Excelsior, waarvan vijf als basisspeler. Daarin scoorde hij niet en gaf hij één keer een assist. Nadat de middenvelder terugkeerde bij Ajax, maakte hij vooral minuten voor het beloftenelftal. Dit seizoen kan hij wel met regelmaat rekenen op minuten in het team van Francesco Farioli.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-banneling keert terug op trainingsveld bij eerste elftal

Een van de spelers die niet meer welkom was bij de trainingen van Ajax 1, traint nu weer mee.