Timber heeft ‘geen medelijden’ met Ajax: ‘Dat vind ik onzin’

In sport is er geen plaats voor medelijden, zo stelt in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens de kersverse aanvoerder van Feyenoord is medelijden niet een eigenschap die past bij een winnaar. Zo had hij het afgelopen seizoen niet te doen met de Ajax-spelers die hij persoonlijk kende na de 6-0 overwinning van de Rotterdammers op de aartsrivaal.

Timber ziet zichzelf als een winnaar. “Je moet meedogenloos zijn”, legt hij zijn definitie van het woord uit. “Je moet een leeuwenhart tonen bij alles wat je doet.” Zo ziet de middenvelder bij zichzelf dat hij de situatie op het veld niet accepteert als het minder gaat. “Dan gaat er een knop om. Het winnaar zijn is in mijn ogen niet zozeer naar de prijzenkast kijken. Het is meer de uitvoering en hoe graag je wil. Geen medelijden, dat werk.”

Vervolgens komt De Klassieker van afgelopen seizoen aan bod, waarin Feyenoord met liefst 6-0 won van Timbers oude club Ajax. Destijds werd hem al gevraagd of hij medelijden had met de Amsterdammers, wat hij ontkende. Ook nu blijft hij bij die mening. “Ik doe alles om te winnen, maar na afloop is het meteen klaar. Ik hou niet van verliezen, dat gevoel ben ik niet snel kwijt maar ik kan normaal doen. Maar als je De Klassieker wint, dan hoef je geen medelijden te hebben toch? Dat vind ik onzin”, is de middenvelder duidelijk.

Geen plek voor medelijden bij Timber

“Ik werk eraan om als voetballer én als mens te groeien”, gaat hij verder. Daarin vindt hij het belangrijk streng voor zichzelf te zijn als hij een keer een fout maakt. “Maar medelijden met een tegenstander, dat is iets anders. Dat hoort niet in sport”, stelt Timber. “Ik wil trouwens niet overkomen als ‘de perfecte mens’ en dat iedereen naar mij moet luisteren. Helemaal niet. Je kunt niet alles goed doen en niemand kan perfect zijn. Dat is het leven.”

