Feyenoord maakt nieuwe aanvoerder bekend: Timber volgt Geertruida op

Feyenoord-trainer Brian Priske wilde vrijdagmorgen tijdens zijn persconferentie nog niet verklappen wie zijn nieuwe aanvoerder is, maar de Rotterdamse achterban heeft niet heel lang moeten wachten. De club maakt niet lang na het perspraatje van de hoofdtrainer bekend dat vanaf heden de band zal gaan dragen. De middenvelder is daarmee de opvolger van Lutsharel Geertruida, die onlangs de overstap maakte naar RB Leipzig.

Priske wist dat hij na het vertrek van Geertruida een nieuwe aanvoerder moest gaan aanwijzen. De oefenmeester werd er vrijdagmorgen op de persconferentie nog naar gevraagd, maar wilde eerst zijn volledige selectie inlichten over zijn besluit alvorens het met de pers te delen. Feyenoord-supporters leken te moeten wachten op de uitwedstrijd tegen FC Groningen (zaterdagavond), maar de club heeft het toch al een dag voor de ontmoeting in het hoge noorden bekendgemaakt.

Timber is dus de opvolger van Geertruida. De middenvelder maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord, dat ruim zeven miljoen euro neertelde voor zijn komst. Timber kwam tijdens zijn eerste seizoen tot 31 wedstrijden, goed voor drie doelpunten en evenveel assists. Hij veroverde meteen de landstitel, maar vorig seizoen nam hij zijn ploeg pas écht bij de hand. Timber was niet uit de basiself van Arne Slot weg te denken. Met acht doelpunten en tien assists in 44 wedstrijden in alle competities had de geboren Utrechter een belangrijk aandeel in de tweede plaats, de bijbehorende kwalificatie voor de Champions League én de eindzege van de KNVB Beker.

De prestaties van Timber bleven niet onopgemerkt. Ronald Koeman haalde hem bij het Nederlands elftal en in maart volgde zijn debuut in de oefenwedstrijd tegen Duitsland. Door een blessure ging Timber niet mee naar het EK in Duitsland, maar afgelopen week behoorde hij ‘gewoon’ weer tot de selectie van Koeman. De bondscoach deed in zowel de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina áls Duitsland een beroep op de Feyenoord-speler. Hij kwam in beide duels als invaller binnen de lijnen. Drie dagen na zijn opwachting tegen Duitsland krijgt hij van Priske dus te horen dat hij de nieuwe aanvoerder is van Feyenoord. Timber zal de band zaterdagavond tegen FC Groningen voor het eerst gaan dragen.

