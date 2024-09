Sneijder genadeloos: Hij moet zich kapot schamen! Hij wordt morgen op het matje geroepen…’

Ajax won donderdagavond met afgetekende cijfers van Besiktas, en dat had volgens Wesley Sneijder te maken met het bijzonder zwakke spel van . De analist van Ziggo Sport denkt dat Giovanni van Bronckhorst de linksback nog wel even op het matje gaat roepen na zijn erbarmelijke optreden in de Johan Cruijff ArenA.

In de analyse van Ziggo Sport komt de 4-0 van Mika Godts ter sprake. Invaller Christian Rasmussen had een zeer belangrijk aandeel bij de goal. De Deen passeerde Masuaku en zette de bal uitstekend voor, waardoor Godts kon binnentikken. “Die linksback van Besiktas moet zich hier kapot schamen. Moet je kijken hoe hij aan het verdedigen is”, begint Sneijder.

“Het is eigenlijk een mislukte actie van Rasmussen buitenom… hij wil de bal slepen, maar dat lukt niet helemaal. Dit is toch gewoon verschrikkelijk slecht verdedigd? Maar die linksback was de hele wedstrijd al bezig, dus ik denk dat hij morgen op het matje wordt geroepen bij Gio”, sluit de recordinternational af.

Ajax is enorm goed begonnen aan de competitiefase in de Europa League. De eerste tegenstander van de club uit de hoofdstad was het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst. In de eigen Johan Cruijff ArenA werden de Turken met 4-0 verslagen. De ruime overwinning brengt Ajax naar een eerste plaats in de Europa League-stand.

