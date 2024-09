Driessen hoort één 'misplaatste' opmerking bij FC Twente: 'Dat valt natuurlijk wel mee'

Valentijn Driessen dicht het 'dappere en stoere' FC Twente werkelijk geen enkele kans op een resultaat toe in het uitduel bij Manchester United, woensdagavond in de Europa League. Trainer Joseph Oosting verklaarde een dag voor de confrontatie op Old Trafford dat er van een 'schoolreisje' zeker geen sprake was, maar maakte daarbij in de ogen van Driessen één 'misplaatste' opmerking.

"Er is niemand in de selectie of staf die zegt: ‘Mooi, een uitje naar Manchester’. Ik wil het ook niet horen", liet Oosting dinsdag onder meer optekenen. Sterker nog, de geboren Drent ziet zelfs kansen voor zijn elftal, dat alleen al gezien het gigantische verschil in begroting vrijwel overal tot de grote underdog is gebombardeerd: "Ik geloof altijd in mogelijkheden. Als we durven, denk ik dat we tot kansen kunnen komen", hield Oosting de media voor.

Leuk en aardig, stelt Driessen in een video-item van De Telegraaf, maar de club van voormalig Twente-speler en -assistent Erik ten Hag is woensdagavond toch echt de grote favoriet. "Je kan de uitslag wel alvast invullen, dat wordt een overwinning voor Manchester United", glimlacht de chef voetbal van de ochtendkrant. "Ik vind het heel dapper en stoer van de mensen van Twente dat ze denken dat ze daadwerkelijk een kans hebben bij United, maar ze hebben natuurlijk geen enkele kans", aldus Driessen.

'Ten Hag zou maar één speler van Twente opstellen bij Man United'

"Wat wél misplaatst was", vervolgt de journalist, "is dat ze zeiden dat ze tegen een van de beste teams van Europa spelen. Met allemaal topspelers. Dat valt natuurlijk wel mee, ze staan elfde in de Premier League. Maar: als je alle spelers van FC Twente zou afzetten tegen die van Manchester United is er misschien één speler van Twente die Ten Hag vanavond zou opstellen, en dat is Sem Steijn. Omdat die doelpunten maakt, en dat is het grote probleem bij Manchester United."

