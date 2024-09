Vermoedelijke opstellingen Man United - FC Twente: Ten Hag kiest tegen oude liefde voor basisdebutant

Erik ten Hag kiest woensdagavond in zijn Manchester United-opstelling tegen oude liefde FC Twente voor een basisdebutant. De Nederlander voert volgens Engelse media naar verwachting in totaal vier wijzigingen door in zijn formatie, waarin wel plek is voor , en . Zijn collega Joseph Oosting lijkt weinig redenen te hebben om te wisselen na de ruime Eredivisiezege van afgelopen zondag.

Ten Hag gaf een dag voor de wedstrijd al te kennen dat hij genoodzaakt is om spelers te rouleren in zijn basiselftal. Ten opzichte van het Premier League-duel met Crystal Palace van afgelopen zaterdag (0-0) heeft de Nederlandse trainer dezelfde selectie tot zijn beschikking. Ten opzichte van het die wedstrijd verdwijnen Lisandro Martínez, Kobbie Mainoo, Christian Eriksen en Alejandro Garnacho naar verwachting uit het basiselftal.

LEES OOK: Man United - FC Twente op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

André Onana zal volgens The Standard woensdagavond zoals gewoonlijk onder de lat staan bij United. Voor de Kameroener vormen Diogo Dalot, De Ligt, Harry Maguire en Mazraoui de viermansdefensie. Op het middenveld krijgt zomeraanwinst Manuel Ugarte volgens bovengenoemde krant zijn eerste basisplaats namens Manchester United toebedeeld. De Uruguayaan, vlak voor het verstrijken van de transferdeadline overgekomen van Paris Saint-Germain, zal samen met Casemiro het verdedigende blok achter nummer 10 Bruno Fernandes vormen. Voorin opteert Ten Hag voor Amad Diallo en Marcus Rashford op de vleugels, ter ondersteuning van spits Joshua Zirkzee.

LEES OOK: Mazraoui staat woensdag tegenover voormalig Ajax-ploeggenoot: 'In de jeugd stond hij hoger aangeschreven dan ik'

Verwachte opstelling Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Maguire, Mazraoui; Ugarte, Casemiro; Amad, Fernandes, Rashford; Zirkzee

Dan de bezoekers uit Enschede. Trainer Joseph Oosting liet daags voor de wedstrijd zijn kaarten tegen de borst en zei zelfs nog niet zeker te weten met welke elf hij zou gaan starten op Old Trafford. De kans lijkt echter groot dat de geboren Drent in Manchester zal kiezen voor dezelfde elf die afgelopen zondag met 0-5 te sterk waren voor Almere City. Dat zou betekenen dat Sam Lammers in de spits de voorkeur krijgt boven routinier Ricky van Wolfswinkel.

Verwachte opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Eiting; Rots, Steijn, Van Bergen; Lammers

