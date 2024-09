Driessen ziet groot verschil bij Ajax: 'Spelers die allemaal in de basis hadden gestaan'

Valentijn Driessen is onder de indruk van de selectie die Giovanni van Bronckhorst tot zijn beschikking heeft bij Besiktas. De voormalige trainer van Feyenoord en Rangers FC staat sinds het begin van dit seizoen aan het roer bij de Turkse topclub en heeft aardig wat individuele kwaliteit rondlopen in zijn selectie. Zo kan Van Bronckhorst naast Rafa Silva en João Mario ook Ciro Immobile opstellen. Volgens Driessen zijn dat spelers die bij Ajax allemaal een basisplaats zouden hebben.

Van Bronckhorst keert donderdagavond terug in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax en Besiktas het startschot geven voor hun campagne in de competitiefase van de Europa League. Het is zeker niet de eerste keer dat Van Bronckhorst zich als hoofdtrainer van de tegenstander van Ajax gaat melden aan de zijlijn. De voormalige voetballer van onder meer Arsenal en FC Barcelona reisde als trainer van Feyenoord en Rangers FC al af naar Amsterdam. Daar bewaart hij geen al te beste herinneringen aan. Met Feyenoord ging hij viermaal onderuit in de Johan Cruijff ArenA (2-1, 2-1, 2-0 en 3-0) en als eindverantwoordelijke bij Rangers FC resulteerde het bezoek aan Ajax in een 4-0 nederlaag.

“Hij heeft een heel slecht trackrecord in de ArenA. Volgens mij heeft hij daar zowel als speler als trainer nog nooit gewonnen, dus wat dat betreft staat er voor hem een mooie uitdaging op het spel”, zo zegt Driessen in een video op de website van De Telegraaf. Van Bronckhorst stond als trainer van Rangers FC óók tegenover PSV, twee jaar geleden in de play-offs van de Champions League. “Aan de andere kant wist hij twee jaar geleden met Rangers FC wel PSV uit te schakelen voor de Champions League, dus Ajax is wel gewaarschuwd”, zo klinkt het.

Besiktas slaat toe op de transfermarkt

Bovendien heeft Van Bronckhorst als hoofdtrainer van Besiktas een sterkere selectie onder zijn hoede dan toentertijd in Rotterdam-Zuid en Glasgow. De Turkse topclub roerde zich afgelopen zomer flink op de transfermarkt en haalde onder meer Rafa Silva (Benfica), Immobile (Lazio) en João Mario (Benfica) naar Istanbul. Daarnaast betaalde het ruim tien miljoen euro voor de komst van Moatasem Al-Musrati (Braga). Driessen is onder de indruk van de tegenstander van Ajax. “Als je de opstelling ziet van Besiktas; daar zitten wel een aantal grote namen bij. Maar het zijn vaak grote namen die aan het einde van hun carrière nog even gaan uitbollen in Turkije, dus die zijn niet meer op hun sterkst. Maar Ciro Immobile is een prima spits natuurlijk”, aldus Driessen. Immobile deed Feyenoord vorig seizoen nog pijn in de groepsfase van de Champions League.

“En Rashica kennen we nog van Vitesse”, zo vervolgt Driessen. De buitenspeler speelt sinds de zomer van 2023 bij Besiktas. “Dat is een hele aardige spits (rechtsbuiten, red.) en hij scoort ook in de competitie veel”, zo klinkt het. Met het scorend vermogen van Milot Rashica valt het overigens nog wel mee. In 49 wedstrijden voor Besiktas was het zesmaal raak. Dit seizoen staat de teller pas op één treffer. Driessen is desondanks onder de indruk van de oud-Vitessenaar en verwacht tevens veel van de twee spelers die zijn overgekomen van Benfica. “En dan heb je nog Rafa Silva en João Mario, die komen allebei van Benfica. Dat zijn spelers die bij Ajax waarschijnlijk allemaal in de basis hadden gestaan en waar Ajax dankbaar gebruik van had willen maken. Ajax is dus wel gewaarschuwd tegen de nummer twee van Turkije.”

Besiktas bezet op dit moment de derde plaats in de Turkse Süper Lig, maar heeft evenveel punten als nummer twee Fenerbahçe en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

