Ajax komt tot zorgelijke ontdekking en grijpt één dag voor Besiktas-thuis hard in

Ajax speelt donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen Besiktas de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League. De Amsterdamse club vermoedt ‘zwarthandel’ voor het duel en zal dit niet onbestraft laten.

Fansite Ajax Life meldt daags voor het duel met Besiktas dat Ajax heeft geconstateerd dat ‘er mogelijk sprake is van zwarthandel’. “De club gaat deze betreffende kaarten blokkeren. De kaartkopers worden hierover geïnformeerd. Voor het duel geldt een strikt home support only beleid!”, klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-fans verbaasd: één speler ontbreekt op officiële selectiefoto van dit seizoen

Ajax riep supporters begin deze maand, nadat de loting voor de competitiefase van de Europa League was verricht, nog op geen wedstrijdkaartje te kopen via de zwarte markt. Dat lijkt echter tot dovemansoren gericht te zijn geweest, nu de club heeft geconstateerd dat er toch sprake is van ‘zwarthandel’.

Het valt te bezien in hoeverre het besluit van Ajax om de doorverkochte kaarten te blokkeren, donderdagavond van invloed zal zijn op de bezettingsgraad van de Johan Cruijff ArenA. De stoeltjes die gekoppeld zijn aan de geblokkeerde kaarten, zullen normaal gesproken immers leeg blijven.

#Ajax heeft geconstateerd dat er voor de wedstrijd tegen Besiktas mogelijk sprake is van zwarthandel. De club gaat deze betreffende kaarten blokkeren. De kaartkopers worden hierover geïnformeerd. Voor het duel geldt een strikt home support only beleid! #ajabjk pic.twitter.com/PMHENsmeHg — Ajax Life (@ajaxlife) September 25, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ihattaren keert terug: 'Ajax pakte het slecht aan, daar help je hem niet mee'

Kees Luijckx, analist van ESPN, blikt terug op de roerige jaren van Mohamed Ihattaren.